В 2025 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки № 168, чтобы поступить на магистратуру или бакалавриат, абитуриент должен написать мотивационное письмо. Оно прикрепляется вместе с заявлением на поступление.

Факты ICTV узнавали, можно ли подавать одинаковое мотивационное письмо в разные учебные заведения.

Можно ли подавать одинаковое мотивационное письмо в несколько вузов

На первый взгляд может показаться, что универсальное мотивационное письмо сэкономит время, на самом деле оно может сыграть против поступающего.

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Почему не стоит подавать одинаковые мотивационные письма:

Каждый университет или институт имеет свои особенности, ценности и учебные программы. Однотипное письмо демонстрирует, что вы не приложили достаточных усилий, чтобы показать свою заинтересованность именно в этом конкретном заведении.

Универсальное письмо может не содержать информации, которая была бы важна для конкретного учебного заведения. Например, если вы подаете документы на два факультета с разными специальностями, ваше мотивационное письмо должно быть адаптировано к каждой из них.

У приемной комиссии может сложиться впечатление, что поступающий рассылает письма, не выбирая заведение, которое его действительно интересует.

Требования к мотивационным письмам

Чтобы написать письмо, которое сможет привлечь внимание приемной комиссии, нужно придерживаться требований конкретного вуза. Для того чтоб ознакомиться с требованиями к мотивационным письмам, нужно заполнить заявление и в правом нижнем углу в кабинете поступающего кликнуть на Мотивационное письмо и посмотреть Требования.

Стоит отметить, что для разных конкурсных предложений нужно подавать разные заявления. Мотивационные письма должны отличаться содержанием. Четко придерживайтесь требований учебного заведения, ведь они существенно отличаются не только по структуре, содержанию, но и по количеству знаков.

Как составить мотивационное письмо

Тщательно изучите требования к поступающим, особенности учебных программ и ценности каждого университета или института.

Сфокусируйтесь на тех достижениях, интересах и опыте, которые непосредственно связаны с выбранной специальностью и соответствуют профилю учебного заведения.

Объясните, почему именно этот университет или институт вас заинтересовал и почему вы считаете, что можете успешно учиться именно здесь.

Обращайтесь к конкретному факультету или направлению подготовки, используйте ключевые слова из описания учебной программы.

Создание уникального мотивационного письма для каждого учебного заведения требует времени и усилий. Индивидуальный подход демонстрирует заинтересованность в обучении именно в этом заведении и повышает шансы на поступление.

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