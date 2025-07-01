Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Какая ответственность за подделку документов во время военного положения
Имеют ли право военнослужащие ездить без водительского удостоверения: комментирует юрист
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

”Гуркіт” на железной дороге: ГУР сообщило о блокировании логистики РФ в Запорожской области

Взрывы на Запорожье: логистику оккупантов парализовало более чем на неделю

Главное управление разведки и движение сопротивления осуществили сразу два подрыва железнодорожного пути на оккупированной части Запорожской области, благодаря чему парализованы логистические пути россиян почти на неделю.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Подрыв железной дороги оккупантов – детали операции

Сообщается, что движение сопротивления 26 июня взорвало железнодорожное полотно в оккупации, в результате чего оно было временно разрушено. 

Сейчас смотрят

Таким образом участок, который враг активно использовал для логистических вопросов, был парализован. 

Позже, 1 июля 2025 года, оккупанты восстановили рельсы и шпалы и запустили этим путем военный товарняк. 

 – Но случился еще один железнодорожный “гуркіт” – вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована, – подчеркнули в разведке. 

Напомним, 30 июня стало известно о взрывах на железной дороге во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области. 

Читайте также
В Мелитополе партизаны уничтожили релейный шкаф, нарушив логистику врага — Атеш
релейна шафа

Фото: скриншот видео ГУР

Источник: ГУР

Связанные темы:

ВзрывЗапорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь