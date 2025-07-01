”Гуркіт” на железной дороге: ГУР сообщило о блокировании логистики РФ в Запорожской области

Главное управление разведки и движение сопротивления осуществили сразу два подрыва железнодорожного пути на оккупированной части Запорожской области, благодаря чему парализованы логистические пути россиян почти на неделю.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Подрыв железной дороги оккупантов – детали операции

Сообщается, что движение сопротивления 26 июня взорвало железнодорожное полотно в оккупации, в результате чего оно было временно разрушено.

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Таким образом участок, который враг активно использовал для логистических вопросов, был парализован.

Позже, 1 июля 2025 года, оккупанты восстановили рельсы и шпалы и запустили этим путем военный товарняк.

– Но случился еще один железнодорожный “гуркіт” – вражеский локомотив выведен из строя; одна из ключевых логистических веток оккупационной армии в Запорожской области снова заблокирована, – подчеркнули в разведке.

Напомним, 30 июня стало известно о взрывах на железной дороге во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

Фото: скриншот видео ГУР

Источник : ГУР

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