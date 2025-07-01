Карта боевых действий на 1 июля 2025 — ситуация на фронте

В Украине продолжается полномасштабная война — Россия на протяжении 1 224 суток осуществляет агрессию против нашей страны.

Больше о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 1 июля 2025

Ситуация в Украине на 1 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и осуществил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

Сейчас смотрят

На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Долгенького и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь пробить нашу оборону вблизи населенных пунктов Белогоровка, Колодязи, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголового, Ольговки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки противника в районах Григоровки и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил шесть атак в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разине, Новоторецкое, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка и Орехово.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 1 июля 2025 года

личного состава – около 1 020 980 (+970) человек;

танков – 10983 (+3);

боевых бронированных машин – 22928 (+6);

артиллерийских систем – 29754 (+36);

РСЗО – 1427 (+0);

средств ПВО – 1190 (+0);

самолетов – 420 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42940 (+144);

крылатых ракет – 3436 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53696 (+103);

специальной техники – 3921 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.