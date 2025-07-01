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Марина Терюханова, редактор ленты
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Карта укрытий Львова 2025: как найти ближайшее убежище

карта укриттів Львова 2025
Фото: Pexels

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины стало понятно, что правило двух стен не всегда спасает от поражения. Прятаться в ванной, коридоре или за капитальными стенами — это не гарантия безопасности. Ракеты и дроны поражают большую площадь, пробивают перекрытия, создают сильную ударную волну, и даже плотные стены не всегда защищают.

Самый безопасный вариант — это специальное укрытие, которое приспособлено к таким угрозам: подвалы, хранилища, паркинги с толстыми бетонными стенами. Чтобы найти ближайшее такое место, существует интерактивная карта укрытий Львова. Она поможет быстро сориентироваться и спасти жизнь в критический момент.

О том, где найти и как пользоваться картой бомбоубежищ во Львове, читайте в нашем материале.

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Где ближайшее укрытие во Львове и как его найти

Интерактивная карта укрытий Львова доступна с любого устройства, но нужно иметь интернет. Она создана для того, чтобы быстро найти ближайшее укрытие и понять, какое из них доступно.

Карта укриттів

Скрин з сайту Львівської міської ради

Как пользоваться картой укрытий Львова:

  • Кликните на ссылку или зайдите на официальный сайт Львовского городского совета.
  • Найдите свое местоположение на карте, используя функцию геолокации, или просто перемещая карту.
  • Увеличьте масштаб, чтобы увидеть более близкие укрытия.
  • Нажимайте на отметки укрытий, чтобы получить подробную информацию о них.

На карте укрытий Львова 2025 каждое убежище обозначено специальным маркером. Если нажать на него — откроется подробная информация об убежище: точный адрес, тип укрытия (жилой дом, учебное заведение, подвал и т.д.), а также количество людей, которое может вместить помещение.

Укрытия можно найти на карте ГСЧС.

Если вы планируете идти в укрытие, с собой стоит взять самое необходимое: документы (паспорт, идентификационный код, медицинскую карточку), мобильный телефон с заряженным павербанком, воду и что-то легкое перекусить (батончик, печенье, орехи), фонарик или телефон с функцией фонаря, небольшую аптечку (обезболивающее, антисептик, бинт), наличные или банковскую карточку, теплую одежду или плед, зарядные кабели, а также личные лекарства, если вы их принимаете постоянно.

По возможности, положите все это в отдельную сумку заранее — чтобы в случае тревоги не тратить время на сборы.

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