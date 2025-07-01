События ночи 1 июля: взрывы в Запорожье, “бавовна” в Донецке и Луганске

Начало ночи с 30 июня на 1 июля было очень громким во временно оккупированных Донецке и Луганске. Известно о попадании по военным объектам российской армии и их логистике.

Уже после полуночи взрывы раздавались в Запорожье — город атаковали российские дроны.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 1 июля — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Запорожье

После полуночи 1 июля во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА, оккупанты нанесли четыре удара по областному центру и его пригороду.

По словам руководителя ОВА Ивана Федорова, в результате взрывов в Запорожье произошло возгорание в одном из районов города.

А позже уточнил, что пожар вспыхнул на предприятии, также повреждены частные дома, но обошлось без жертв и пострадавших.

Взрывы во временно оккупированном Донецке

В ночь на 1 июля мощные взрывы раздавались во временно оккупированном Донецке, в частности в центре и в районе металлургического завода.

Местные паблики писали о якобы ракетном ударе по штабу 8 общевойсковой армии РФ.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко лишь кратко сказал о “ювелирной работе по россиянам” в Донецке.

“Бавовна” в Луганске

Громко было ночью и в Луганске – логистические объекты оккупантов атаковали дроны.

На кадрах из местных пабликов видны многочисленные пожары.

Коваленко также коротко сказал, что “во временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян”.

МВФ одобрил выделение Украине очередного транша

После восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины совет директоров МВФ решил выделить девятый транш объемом $500 млн.

Эти средства направят на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

По этой четырехлетней программе Украина получила уже более $10 млрд.

Программа (Extended Fund Facility — EFF) является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая сейчас составляет около $148 млрд на 2023-2027 годы.

Украина и ЕС договорились о новых условиях углубленной ЗСТ

Еврокомиссия и Украина достигли принципиальной договоренности по обновлению положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) после завершения так называемого торгового безвиза в июне 2025 года.

Новая редакция соглашения предусматривает долгосрочные и взаимовыгодные условия для экспортеров, бизнеса и фермеров обеих сторон, а также будет способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС.

Кроме того, в документе прописано обязательство Украины до 2028 года относительно постепенного приближения стандартов сельхозпроизводства к европейским.

Трамп снял санкции в отношении Сирии

Президент США Дональд Трамп накануне вечером подписал исторический указ об отмене санкций в отношении Сирии, действовавших с 2004 года. Документ вступает в силу с 1 июля.

В то же время ограничения все еще будут действовать против бывшего президента страны Башара Асада и его соратников.

В Белом доме отметили, что этот документ ослабляет экспортный контроль на некоторые товары и отменяет ограничения на определенную иностранную помощь Сирии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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