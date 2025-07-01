Более 19 дивизий и 8 тыс. артсистем: в Минобороны назвали потери РФ за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года российская армия потеряла 230 180 военнослужащих. Это примерно соответствует численности более чем 19 дивизий.

Потери армии РФ за первое полугодие 2025 года

По данным Генерального штаба ВСУ, за полгода российские оккупанты потеряли 1 311 танков и 2 885 боевых бронированных машин.

— 1 311 машин — это условно 42 танковых батальона. Больше всего танков в первом полугодии российская армия потеряла в феврале — 331 единица. Больше всего вражеских ББМ наши воины сожгли в январе — 610 и марте — 607 единиц, — отметили в Минобороны Украины.

Также с начала этого года уничтожено или повреждено более 21 021 единицы автомобильной техники РФ. К слову, за весь 2024 год российская армия потеряла 22 000 автомобилей и автоцистерн.

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Самый высокий месячный показатель в уничтожении вражеской автотехники зафиксирован в апреле, когда украинские защитники отминусовали 4 104 единицы автотранспорта РФ.

— Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии наши защитники уничтожили или повредили 8 222 единицы вражеских артсистем. Сейчас наблюдается тенденция к сохранению большого количества боестолкновений: в июне их количество составляло 5 304. А всего за полгода произошло более 28 273 боевых столкновений, — заявили в ведомстве.

Потери армии РФ в июне 2025 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в июне общие потери оккупантов в живой силе составляют 32 420 человек.

За первый месяц лета украинские защитники поразили 111 вражеских танков, 272 боевые бронированные машины, 1 227 артсистем, 26 РСЗО, 17 средств ПВО, 3 371 единицу автомобильной и 18 единиц специальной техники, а также 4 574 БпЛА оперативно-тактического уровня.

— Продолжается поражение различных важных объектов российского агрессора, таких как склады боеприпасов, аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса и т. д., которые расположены далеко от линии боевого соприкосновения. Спасибо всем за результативную и эффективную боевую работу, — добавил Сырский. Читайте также Скопление военных и техники в учебных центрах запрещено – Сырский

Источник : Минобороны

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