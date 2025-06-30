Синхронизация с 13-м и 14-м пакетами санкций ЕС: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины (СНБО) от 29 июня О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Решением поддержано соответствующее распоряжение Кабмина от 27 июня 2025 года №628-р.

Украина синхронизировала свои санкции с 13 и 14 пакетами ЕС

Указ президента №445/2025 от 29 июня был официально опубликован на сайте главы государства в понедельник.

— Это решение — по синхронизации санкций Евросоюза — 13, 14 пакеты и пакет Иран, — сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

— Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам согласно приложению 1 к распоряжению Кабинета министров Украины от 27 июня 2025 года № 628-р; юридических лиц согласно приложению 2 к распоряжению Кабинета министров Украины от 27 июня 2025 года № 628-р… Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций, — говорится в решении СНБО.

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Тексты приложений на сайте президента не опубликованы.

13 и 14 пакеты санкций против РФ от Евросоюза

Напомним, 23 февраля Совет ЕС утвердил 13 пакет индивидуальных и экономических санкций против РФ. Он был приурочен ко второй годовщине со дня полномасштабного вторжения и агрессивной войны России против Украины.

В пакет было включено почти 200 физических и юридических лиц из разных стран, которые были задействованы в поставках оборудования, в частности электроники и микрочипов, используемых РФ в военно-промышленной отрасли.

24 июня Совет ЕС утвердил 14 пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Он касался еще 116 физических и юридических лиц, ответственных “за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

В сфере энергетики предусматриваются меры, направленные на то, чтобы “гарантировать, что мощности ЕС не используются для перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны и таким образом снизить значительные доходы, которые Россия получает от продажи и транспортировки СПГ”.

Также ЕС запретит услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны.

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