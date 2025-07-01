Военным будут компенсировать неиспользованные дни отпуска: Зеленский подписал закон

Во вторник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, благодаря которому украинские военные, которые не использовали все дни своего отпуска, могут получить денежную компенсацию в случае увольнения со службы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале Верховной Рады.

Компенсация за отпуск — о чем идет речь

Отметим, что украинские бойцы во время военного положения имеют право на 30 дней ежегодного отпуска. Однако все дни использовать вовремя не всегда возможно, учитывая боевую обстановку, нехватку личного состава в подразделениях и на фоне других индивидуальных причин военных.

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В то же время просто перенести эти дни на следующий год нельзя.

– В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет – средства передаются по наследству, – сказано в сообщении.

Эти правила вступят в силу через месяц со следующего дня после официальной публикации закона.

Ранее Факты ICTV писали о том, в каких случаях военные могут получить отпуск по семейным обстоятельствам.

Источник : Верховная Рада

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