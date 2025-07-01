В результате удара по Гуляйполю погиб комбриг Захаревич, более 30 пострадавших — Зеленский

Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю, в результате которого есть военные и гражданские потери. Из-за атаки РФ погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич, другие парни из бригады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 1 июля.

Зеленский об ударе РФ по Гуляйполю

— Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара. Я жду доклад. Это был ракетный удар. Всем, кто был ранен, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены, — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона обязательно ответит россиянам на этот удар.

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По словам главы государства, погиб Сергей Захаревич, который был командиром 10 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, а также другие парни из бригады.

Зеленский о подготовке к встречам в Европе

Сегодня было много разных совещаний, прежде всего подготовительных. Украинская сторона готовится к встречам в Европе, в частности в Дании, а также с другими нашими партнерами.

— Среди главных вопросов будет производство оружия — наши совместные инвестиции и проекты, — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня началось новое председательство Дании в Совете Европейского Союза.

Для Украины важно, чтобы этот период (следующие шесть месяцев) стал действительно результативным в вопросах безопасности, оборонной промышленности и санкций, чтобы все давление действительно работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии, сказал президент.

— У нас есть четкая информация, и партнеры это подтверждают, что санкции для России действительно болезненны. Если давление еще увеличить, то это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям, — заявил Зеленский.

Зеленский о разговоре с президентом Азербайджана

Сегодня Владимир Зеленский говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он поблагодарил его за поддержку Украины, нашей независимости и территориальной целостности, а также выразил Азербайджану полную поддержку и солидарность.

По мнению Зеленского, сейчас Россия разжигает новую кампанию вражды против соседей. После жестокого убийства в России двух людей из азербайджанской общины еще и угрожает Азербайджанскому государству, сказал он.

— Надо, чтобы все партнеры одинаково это воспринимали как угрозу не кому-то одному, а всем, кто рядом с Россией. Убивая одних и унижая других, Россия пытается запугать и подчинить всех, — подчеркнул глава государства.

Это надо останавливать — должна быть достаточная защита жизни для каждого народа и абсолютное уважение к достоинству людей, убежден президент Украины.

Зеленский о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии

Украина продолжает бороться за справедливое наказание России за преступление агрессии против нашего государства и народа, заявил президент.

— И за справедливую ответственность всех, кто выбрал для себя лично Россию, а не мирную и нормальную жизнь, — сказал Зеленский.

Сегодня глава государства подписал документы, чтобы направить на ратификацию соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии.

По его мнению, нужно абсолютно точно наработать тайминг — то есть сроки, когда все процедурные решения для запуска трибунала будут реализованы и фактически состоится запуск трибунала.

Зеленский заявил, что ожидает доклада от Министерства иностранных дел Украины и юристов Офиса президента сразу после ратификации соглашения о трибунале.

Кроме этого, продолжается работа в украинском санкционном направлении — вскоре будут новые решения Совета национальной безопасности и обороны. Уже готовятся соответствующие материалы, анонсировал президент.

Зеленский о награждении воинов и возвращении защитников из плена

Президент подписал сегодня указ о награждении украинских воинов государственными наградами.

— На этот раз — достаточно большой указ. В нем — 414 защитников. Большинство из них из Национальной гвардии Украины — 354 воина Нацгвардии. Среди них, в частности, азовцы, защитники Мариуполя, парни, которых мы вернули из российского плена, — сказал Зеленский.

По его словам, украинская сторона работает, чтобы освободить всех наших людей — каждого воина, гражданского, всех взрослых и детей, которые еще удерживаются в российской неволе.

— Я благодарю всех, кто нам помогает! Спасибо всем нашим людям! Слава Украине, — резюмировал президент Владимир Зеленский.

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