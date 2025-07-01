Погиб Сергей Захаревич — командир 110 бригады: что известно
Погиб украинский военнослужащий, командир 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, полковник Сергей Захаревич.
О смерти Захаревича сообщила жена военного Оксана и украинский генерал Сергей Собко.
Гибель Сергея Захаревича — что известно
— Мой смысл жизни сегодня ушел в небесное войско, — отметила жена украинского защитника.
Пока неизвестны обстоятельства гибели Сергея Захаревича. У полковника осталось трое детей.
— Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами, — отметил Собко.
По словам генерала, Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего — это aggressiveness и initiative.
По его мнению, это было именно о Захаревиче, поскольку нельзя вспомнить более яркого примера офицера с этими двумя качествами.
Сергей Захаревич был назначен командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года.
Перед этим он был заместителем командира 33 отдельной механизированной бригады, служил в 30 ОМБр и 1 отдельной танковой бригаде.
Фото: Оксана Сергиенко-Захаревич