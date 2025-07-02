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3 мин.

Буданов рассказал о неудачной атаке россиян морскими дронами на Одесскую область

Кирило Буданов

Россия потерпела провал при попытке применить экспериментальные морские дроны против украинских целей в Одесской области. Российские беспилотники взорвались еще в территориальных водах РФ, не достигнув намеченных объектов.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время мероприятия по награждению участников проекта Magura, сообщает Укринформ.

Российские дроны не достигли целей

По словам главы ГУР, в начале июня оккупанты пытались использовать новые образцы морских беспилотников, но операция завершилась полным фиаско.

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— В начале июня они пытались применить экспериментальные модели, но результата не показали. Они взорвались в их водах, до наших территориальных вод даже не дошли, — заявил Буданов.

Разведчик уточнил, что российские морские дроны направлялись к городу Южное в Одесской области, где планировали атаковать украинские объекты.

Однако технические проблемы сорвали вражеские планы.

— По нашей информации, они шли на город Южное и искали там свои цели, но их постигла неудача, — сказал Буданов.

Напомним, что недавно ГУР представило новые морские дроны Magura. Как заявили в разведке, эти дроны перевернули ситуацию в Черном море в пользу Украины.

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