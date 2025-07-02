Карта боевых действий на 2 июля 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение.

Такие данные 2 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 2 июля 2025

Ситуация в Украине на 2 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками.

На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении отражено восемь атак оккупантов вблизи Радьковки, Степной Новоселовки, Сеньковки, Голубовки, Загрызово, Зеленого Гая и Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодцы, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергеевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении зафиксировано 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 2 июля 2025

личного состава — около 1 022 090 (+1 110) человек;

танков — 10 985 (+2);

боевых бронированных машин — 22 931 (+3);

артиллерийских систем — 29 794 (+40);

РСЗО — 1 427;

средств ПВО — 1 191 (+1);

самолетов — 420;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73);

крылатых ракет — 3 436;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90);

специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 225-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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