Карта боевых действий на 2 июля 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение.
Такие данные 2 июля обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 2 июля 2025
Ситуация в Украине на 2 июля 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками.
На Южно-Слобожанском направлении враг 16 раз атаковал в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.
На Купянском направлении отражено восемь атак оккупантов вблизи Радьковки, Степной Новоселовки, Сеньковки, Голубовки, Загрызово, Зеленого Гая и Новоосиново.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодцы, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.
На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергеевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.
На Новопавловском направлении зафиксировано 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.
На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 2 июля 2025
- личного состава — около 1 022 090 (+1 110) человек;
- танков — 10 985 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 931 (+3);
- артиллерийских систем — 29 794 (+40);
- РСЗО — 1 427;
- средств ПВО — 1 191 (+1);
- самолетов — 420;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73);
- крылатых ракет — 3 436;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90);
- специальной техники — 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 225-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.