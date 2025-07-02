Новых угроз нет: Буданов о наступлении РФ на Днепр

Наступление на Днепр сейчас невозможно, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что сейчас городу Днепр ничего не угрожает, кроме привычных ракетных и дроновых атак.

Возможно ли наступление на Днепропетровскую область

Это прозвучало во время его общения с журналистами в среду на фоне сообщений об активизации боевых действий вблизи административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

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— Для города Днепр, кроме тех ракетно-дроновых ударов, которые видят, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины — ну, понятно, что по контурам Днепропетровской области, как минимум с юго-восточного направления, идут боевые действия, причем идут уже довольно таки давно. Ничего нового там нет, — подчеркнул Буданов.

Он также раскритиковал распространение информации об отдельной «летней наступательной операции» российских сил, назвав это не более чем информационным штампом.

— Это кампания, она не прекращалась. Вы видели какую-то паузу? Я лично не видел, — подчеркнул глава украинской разведки.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) недавно заявил о захвате российскими войсками села Дачное, расположенного в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Также сообщалось о продвижении врага к “серой зоне” на других участках административной границы области.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, не сообщает об оккупации Дачного, однако подтверждает, что под контролем российских сил находится село Новосергеевка в Донецкой области, которое граничит с Днепропетровской областью.

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