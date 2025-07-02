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Анастасия Гевко, редактор ленты
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Обстрел Краматорска пятью дронами: повреждены учебное заведение и дома

Обстрел Краматорска 2 июля 2025 года: последствия вражеской атаки

В ночь на 2 июля российские агрессоры обстреляли Краматорск с помощью БпЛА Герань. Как следствие, получила повреждения гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в сообщении Краматорского горсовета.

Обстрел Краматорска 2 июля: что известно

– По предварительной информации, с использованием 5 БпЛА Герань-2, российские военные нанесли удары по городу. К счастью, обошлось без пострадавших, – говорится в сообщении.

Горсовет уточнил, что россияне повредили образовательное учреждение, жилые дома и гражданскую инфраструктуру. 

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Окончательные последствия удара РФ все еще устанавливаются.

Напомним, что в ночь на 8 июня враг нанес три удара по Краматорску Донецкой области. Тогда ранения получил один местный житель, зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Источник: Краматорский горсовет

Фото: Краматорский горсовет

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