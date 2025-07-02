Обстрел Краматорска пятью дронами: повреждены учебное заведение и дома
В ночь на 2 июля российские агрессоры обстреляли Краматорск с помощью БпЛА Герань. Как следствие, получила повреждения гражданская инфраструктура.
Об этом говорится в сообщении Краматорского горсовета.
Обстрел Краматорска 2 июля: что известно
– По предварительной информации, с использованием 5 БпЛА Герань-2, российские военные нанесли удары по городу. К счастью, обошлось без пострадавших, – говорится в сообщении.
Горсовет уточнил, что россияне повредили образовательное учреждение, жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Окончательные последствия удара РФ все еще устанавливаются.
Напомним, что в ночь на 8 июня враг нанес три удара по Краматорску Донецкой области. Тогда ранения получил один местный житель, зафиксировано повреждение инфраструктуры.
Источник: Краматорский горсовет
Фото: Краматорский горсовет