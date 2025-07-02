События ночи 2 июля: обстрел Харькова и Херсона, удар ВСУ по НПЗ в России

В ночь на 2 июля российские дроны атаковали Харьковскую область. Украинские силы ударили по НПЗ в Саратовской области РФ.

В сети появилось видео вероятной казни украинского пленного. В Гуляйполе после ракетного удара погиб командир бригады. Ким Чен Ын впервые публично почтил солдат КНДР, погибших в войне в Украине.

О главных событиях ночи 2 июля — читайте в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы на Харьковщине

В ночь на 2 июля в Харьковской области прогремели взрывы.

Российские беспилотники атаковали город Харьков и два населенных пункта в Купянском районе.

В результате атаки есть один погибший и один раненый.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, предварительно, по селу Боровское в Купянском районе был нанесен удар пятью ударными дронами типа Герань-2.

В результате попаданий загорелись складские помещения, тюки с сеном и два микроавтобуса, которые находились на территории сельскохозяйственного предприятия.

Обстрел Херсона

В ночь с 1 на 2 июля российские артиллеристы обстреляли больницу в Херсоне, в результате чего пострадали пациенты и медицинский персонал.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, примерно в 23:00 оккупанты открыли огонь из артиллерии по одной из больниц областного центра.

В результате обстрела здание больницы получило значительные повреждения, а по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Среди пострадавших — пятеро пациентов и трое медсестер.

Удар ВСУ по НПЗ в РФ

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу АО Саратоворгсинтез в Саратовской области Российской Федерации.

Отмечается, что объект стал целью в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника.

– Мощности этого завода используются российскими военными для обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений армии РФ, участвующих в вооруженной агрессии против Украины, — говорится в сообщении Генштаба.

Поражение цели подтверждено. Среди поврежденного — технологическое оборудование. На территории предприятия возник пожар.

Последствия удара пока уточняются.

Казнь украинского военного россиянами

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована вероятная казнь украинского защитника.

Российские военные, по предварительным данным, привязали его к мотоциклу и волочили по дороге.

Информацию об очередном преступлении оккупантов обнародовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Это демонстративная жестокость и очередное военное преступление РФ. Отправил официальные письма в ООН и МККК. Россия действует как государство-террорист. И за каждое преступление должна понести справедливую ответственность, — отметил Лубинец.

Омбудсмен также обратился к гражданам Украины с призывом сообщать о любых фактах нарушения прав человека, особенно о возможных казнях военнопленных.

Трагедия в Гуляйполе

В течение всего дня 1 июля продолжались работы по разбору завалов в Гуляйполе после ракетной атаки, которая повлекла как военные, так и гражданские потери.

В результате удара России погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич, а также другие военнослужащие подразделения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 1 июля.

— Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара. Я жду доклад. Это был ракетный удар. Всем, кто был ранен, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина непременно даст ответ агрессору за эту атаку.

Ким Чен Ын публично признал участие солдат КНДР в войне против Украины

Ким Чен Ын почтил память северокорейских военнослужащих, погибших в войне России против Украины.

Он возложил руки на их гробы, которые были возвращены в КНДР.

Этот жест стал редким публичным подтверждением того, что вооруженные силы Северной Кореи понесли потери в этом вооруженном конфликте, сообщает The Guardian.

В театре Восточного Пхеньяна состоялась торжественная церемония, приуроченная к первой годовщине подписания военного договора между Северной Кореей и Россией.

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