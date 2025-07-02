Хищение 33 млн грн на закупке винтовок: эксчиновник Минобороны получил подозрение

В сфере государственных закупок в оборонном секторе выявлен очередной случай злоупотреблений, По данным Офиса Генерального прокурора, государству нанесен ущерб более чем на 33 миллиона гривен.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Минобороны недополучило оборудование на 33 млн грн: правоохранители открыли производство

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок на общую сумму более 363 млн. грн. Однако поставки состоялись не в полной комплектации, что подтвердила судебная экономическая экспертиза: государству нанесен ущерб на 33,413 млн грн.

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Сейчас идет техническая экспертиза самих винтовок, после чего планируются дополнительные судебные экспертизы — товароведческая и экономическая.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что оборонный сектор находится под особым вниманием стражей порядка, и любые злоупотребления в этой сфере получат надлежащую правовую оценку.

К сделке причастен бывший чиновник Минобороны

В Службе безопасности Украины сообщили, что в организации сделки причастны бывший директор одного из департаментов Минобороны и руководитель частной компании.

Весной 2022 года они заключили контракт на поставку 1125 винтовок для нужд фронта.

Однако предприниматели отгрузили оборонному ведомству только заявленное количество оружия, но не в полной комплектации, как предполагалось условиями контракта.

Чиновник Минобороны безосновательно согласовал такую ​​поставку. Более того, он не заключил с подрядчиком дополнительного соглашения на уменьшение стоимости вооружения из-за отсутствия части комплектующих.

В результате, как установило следствие, бывшее чиновник вместе со своим сообщником — гендиректором компании-поставщика — вывели в тень всю сэкономленную сумму.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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