Украина готова покупать или арендовать системы ПВО — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в июне 2025 года Россия нанесла массированные удары по мирным городам и общинам Украины, выпустив более 330 ракет, в том числе почти 80 баллистических, более 5 тысяч боевых беспилотников и столько же планирующих авиабомб.

Об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Россия в июне совершила более 10 тысяч атак дронами и КАБами

Сибига отметил, что такой масштаб террора свидетельствует об откровенном игнорировании Россией мирных инициатив под руководством США, призывающих прекратить убийства как первый шаг к урегулированию. Он подчеркнул, что единственный путь заставить РФ прекратить войну — это усиление давления на Москву и укрепление обороноспособности Украины.

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– Такое большое количество беспилотников, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Нам нужно больше систем и перехватчиков. Мы также готовы их приобрести или взять в аренду, – подчеркнул министр.

Он также призвал партнеров увеличить инвестиции в производство дронов-перехватчиков и систем ПВО в Украине, отметив, что наша страна активно развивает собственные возможности, но уже сейчас нуждается в дополнительной поддержке, учитывая масштабы российских атак.

Министр подчеркнул, что удары РФ преимущественно направлены на гражданское население, школы, больницы и жилые дома. По словам Сибиги, по данным ООН, за последние полгода количество погибших среди гражданских в Украине выросло на 37%.

– Сейчас не время для слабых решений. Пора продемонстрировать силу и прислать Москве правильные сигналы, – резюмировал глава МИД.

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