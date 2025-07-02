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Потери РФ на 2 июля: минус еще 1 110 оккупантов и 40 артсистем

російські солдати
Фото: Depositphotos

Потери РФ на 2 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 110 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 225-е сутки полномасштабной войны достигли 1 022 090 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 2 июля 2025

  • личного состава — около 1 022 090 (+1 110) человек;
  • танков — 10 985 (+2);
  • боевых бронированных машин — 22 931 (+3);
  • артиллерийских систем — 29 794 (+40);
  • РСЗО — 1 427;
  • средств ПВО — 1 191 (+1);
  • самолетов — 420;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43 013 (+73);
  • крылатых ракет — 3 436;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 786 (+90);
  • специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 225-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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