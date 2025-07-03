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Речь идет о сотнях тысяч дронов: Зеленский прояснил преимущества соглашения с США

Зеленський Володимир
Фото: УНИАН

Подписание меморандума с американской компанией Swift Beat позволит масштабировать производство дронов, в частности, только в этом году речь идет о сотнях тысяч.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя соглашение об украинско-американском производстве дронов, которое было сегодня подписано в Дании.

Зеленский о сделке с американской компанией Swift Beat

— Это документ о копродакшн между Украиной и США. Это будет несколько компаний, которые сосредотачиваются на дронах разного типа. Но самое главное: в этом году — сотни тысяч, а в следующем будет увеличение, — отметил Владимир Зеленский.

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По его словам, главный компонент соглашения — это производство дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в Украине.

— Мы тестировали такие дроны нескольких компаний, а теперь подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбитие Шахедов в большом количестве. Поэтому я считаю, что это хорошее начало — работать в этом направлении, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул также, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям — это позволит ускорить и увеличить их производство.

Сегодня в Дании в присутствии президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустем Умеров и CEO компании американской компании Swift Beat Эрик Шмидт подписали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере производства беспилотных систем.

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