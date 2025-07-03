Более ста человек с 2022 года: на Волыни депутат облсовета переправлял уклонистов за границу

СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем для переправки уклонистов за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Уклонистов отправляли за границу под видом волонтеров

По материалам дела, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами, согласно которым военнообязанные мужчины считались волонтерами.

Сейчас смотрят

По этим фальшивым бумагам Волынская ОВА якобы отправляла их за границу для получения гуманитарной помощи.

За свои услуги участники преступной группы брали до $5 тыс. с одного клиента.

Начиная с 2022 года, злоумышленники незаконно переправили за границу более 100 уклонистов от мобилизации.

Следствие установило, что депутат был частью организованной преступной группы, которую ранее раскрыла СБУ.

Руководила схемой бывшая заместитель председателя Волынской областной военной администрации, которую уже задержали правоохранители.

На основе собранных доказательств депутату сообщили о подозрении за участие в преступной организации, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и незаконную переправку лиц через государственную границу.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.