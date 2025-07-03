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Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

Взрыв возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82

Наслідки після вибухів біля Житомира

Начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что количество пострадавших в результате взрыва близ Житомира 2 июля выросло до 82 человек. 

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Что известно о последствиях взрыва

– Количество пострадавших возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них – четверо детей. К счастью, состояние госпитализированных – средней тяжести или легкое, – рассказал Бунечко. 

Он добавил, что один из пострадавших – иностранец, которому также оказали необходимую помощь, приют и лечение. 

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По его словам, сейчас зафиксировано двое погибших. 

– Восстановление поврежденных зданий не откладывается – будем работать вместе: государство, область и община, – сообщил глава ОВА.

Также Бунечко заявил, что пожар уже ликвидировали, однако на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

– Движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено – все ограничения сняты, – уточнил чиновник.

Напомним, 2 июля около 18 часов недалеко от города Житомир произошел масштабный взрыв на трассе Киев — Чоп. 

Первоначально считалось, что взрыв произошел на АЗС, однако затем местные власти рассказали, что инцидент случился на двух предприятиях.

Фото: Житомироблэнерго

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