Всегда будем помнить ваши операции: поздравление Зеленского ко Дню армейской авиации ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Зеленский поздравил ВСУ с Днем армейской авиации
В День армейской авиации он обратился с теплыми словами благодарности и поддержки к защитникам и защитницам.
— День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых — бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие, — написал президент в своем телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил все экипажи, технический состав армейской авиации за работу и вклад в оборону нашего государства.
— Вечная дань уважения и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации, — добавил он.
День армейской авиации 2025
Напомним, 3 июня в Украине отмечают День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 8 января 2025 года.
Решение о введении праздника было принято, чтобы отдать дань уважения мужеству и героизму воинов армейской авиации.