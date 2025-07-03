Всегда будем помнить ваши операции: поздравление Зеленского ко Дню армейской авиации ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских воинов с Днем армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Зеленский поздравил ВСУ с Днем армейской авиации

В День армейской авиации он обратился с теплыми словами благодарности и поддержки к защитникам и защитницам.

— День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. День героических воинов, на счету которых значительные результаты в защите Украины. Огневая поддержка, доставка десанта и оружия, эвакуация раненых — бойцы армейской авиации ежедневно именно там, где нужно. Всегда будем помнить ваши героические операции: Мариуполь, Змеиный и многие другие, — написал президент в своем телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил все экипажи, технический состав армейской авиации за работу и вклад в оборону нашего государства.

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— Вечная дань уважения и память всем павшим защитникам и защитницам армейской авиации, — добавил он.

День армейской авиации 2025

Напомним, 3 июня в Украине отмечают День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 8 января 2025 года.

Решение о введении праздника было принято, чтобы отдать дань уважения мужеству и героизму воинов армейской авиации.

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