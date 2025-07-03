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Зеленский надеется на разговор с Трампом в ближайшие дни

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что уже завтра, 4 июля, или в ближайшие дни проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил во время общения с представителями медиа совместно с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о продлении поставок определенного вооружения из США.

Зеленский поговорит с Трампом о поставках оружия

— Относительно наших двусторонних отношений с Соединенными Штатами и этой поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни я поговорю об этом с президентом Трампом, — подчеркнул он.

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Зеленский также выразил надежду на продолжение американской поддержки, поскольку есть определенные позиции, которые Европа, к сожалению, не может предоставить.

— Особенно, если мы говорим о ракетах к ЗРК Patriot. Мы также рассчитываем на собственное украинское производство. На это нам нужно больше финансирования, и мы говорили об этом сегодня, — отметил президент.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на фоне приостановления военной помощи США.

В тоже в время в Госдепе заявили, що Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки оружия Украине, отметив, что речь идет об одном конкретном аспекте, который изменился.

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