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Зеленский в День зенитных ракетных войск Воздушных сил: Вы сохраняете много жизней

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ: поздравления Зеленского
Фото: УНИАН

В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ президент Владимир Зеленский поздравил наших защитников и защитниц.

День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ

Президент отметил, что украинское небо защищают тысячи воинов, среди них, в частности, воины-зенитчики.

Ежедневно и еженощно они “защищают от всего, что летит против жизни в Украине: от российских ракет, дронов, авиации”.

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— В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ благодарим каждого из вас — тех, кто на фронте защищает наших воинов, и тех, кто позволяет вернуться нормальности в тыловых городах. Повсюду вы сохраняете много жизней наших людей. Спасибо за точность и преданность делу, — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 3 июля, в Украине отмечают сразу два военных профессиональных праздника — День армейской авиации Сухопутных войск и День зенитных ракетных войск Воздушных сил.

Обе даты посвящены мужественным защитникам неба, которые ежедневно стоят на страже украинской безопасности.

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