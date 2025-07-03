Зеленский в День зенитных ракетных войск Воздушных сил: Вы сохраняете много жизней
В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ президент Владимир Зеленский поздравил наших защитников и защитниц.
День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ
Президент отметил, что украинское небо защищают тысячи воинов, среди них, в частности, воины-зенитчики.
Ежедневно и еженощно они “защищают от всего, что летит против жизни в Украине: от российских ракет, дронов, авиации”.
— В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ благодарим каждого из вас — тех, кто на фронте защищает наших воинов, и тех, кто позволяет вернуться нормальности в тыловых городах. Повсюду вы сохраняете много жизней наших людей. Спасибо за точность и преданность делу, — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 3 июля, в Украине отмечают сразу два военных профессиональных праздника — День армейской авиации Сухопутных войск и День зенитных ракетных войск Воздушных сил.
Обе даты посвящены мужественным защитникам неба, которые ежедневно стоят на страже украинской безопасности.