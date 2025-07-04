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Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 4 июля 2025 года – ситуация на фронте

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 4 июля 2025
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений. Российский враг нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 79 управляемых бомб. Также захватчики привлекли для ударов 1120 дронов-камикадзе и осуществили 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

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