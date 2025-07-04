Обмен пленными 4 июля: Украина вернула военных и гражданских

В пятницу, 4 июля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись военные и гражданские, большинство из которых находились в неволе еще с 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 4 июля 2025 года

— Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские, — написал глава государства в Telegram.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает освобождать украинцев из российского плена. В Координационном штабе уточнили, что сегодня домой вернулись защитники из категории “раненые и тяжелобольные”, а также “младше 25 лет”.

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— Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось освободить и офицеров. Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находились в плену более трех лет, — говорится в сообщении КШППВ.

Отмечается, что из российской неволи удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена, добавили в Координационном штабе.

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