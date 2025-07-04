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Перебои со светом в Кривом Роге: что известно о ситуации в городе

перебої зі світлом у Кривому Розі
Фото: Unsplash

В Кривом Роге, что на Днепропетровщине, возникли перебои с электроснабжением. Свет исчез после того, как утром 4 июля Россия атаковала город ударными дронами.

Нет света в Кривом Роге — что известно

В местных Telegram-каналах сообщают, что проблемы со светом в Кривом Роге наблюдаются от 95-го квартала до ул. Владимира Великого.

В городе слышны звуки генераторов, ведь предприятия запустили альтернативные средства питания. Когда восстановят электроснабжение в Кривом Роге — пока неизвестно.

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Отметим, что взрывы в Кривом Роге прогремели сегодня около 10:45. Войска РФ атаковали город беспилотниками.

Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил о попадании в объект гражданской инфраструктуры. На месте возник пожар. В результате атаки ранения получили три человека.

Также Вилкул предупредил жителей, что скоростной трамвай в Кривом Роге не будет работать несколько часов, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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