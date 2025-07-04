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3 мин.

Переводили в “тыл” за взятку до $25 тыс.: в Киеве разоблачена масштабная схема

СБУ-Київ-ухилянти
Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ ликвидировала коррупционную схему продажи тыловых военных должностей на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предлагали службу в тылу за деньги

Согласно материалам дела, злоумышленники за взятки от $15 до $25 тыс. помогали военнослужащим перевестись в подразделения, которые не привлекаются к выполнению задач на передовой.

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Кроме того, фигуранты предлагали своим клиентам увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о резком ухудшении здоровья.

В преступную схему также входили пятеро знакомых медиков. Они находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию.

В зависимости от суммы взятки пациенты получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на небоевые должности или увольнением в запас.

Двух организаторов преступной сделки задержали в Киеве с поличным во время передачи средств от клиентов.

При обысках у подозреваемых изъяли наличные, полученные преступным путем, и поддельные документы.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, а также злоупотребление влиянием.

Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ
СБУ-ухилянти
Фото: СБУ
СБУ-ухилянти
Фото: СБУ
СБУ-ухилянти
СБУ-ухилянти

Ранее СБУ задержала военное командование одного из батальонов в Одесской области.

Злоумышленники продавали бронь от мобилизации, удостоверения УБД и топливо.

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