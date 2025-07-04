Переводили в “тыл” за взятку до $25 тыс.: в Киеве разоблачена масштабная схема
Военная контрразведка СБУ во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ ликвидировала коррупционную схему продажи тыловых военных должностей на Киевщине.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Предлагали службу в тылу за деньги
Согласно материалам дела, злоумышленники за взятки от $15 до $25 тыс. помогали военнослужащим перевестись в подразделения, которые не привлекаются к выполнению задач на передовой.
Кроме того, фигуранты предлагали своим клиентам увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о резком ухудшении здоровья.
В преступную схему также входили пятеро знакомых медиков. Они находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию.
В зависимости от суммы взятки пациенты получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на небоевые должности или увольнением в запас.
Двух организаторов преступной сделки задержали в Киеве с поличным во время передачи средств от клиентов.
При обысках у подозреваемых изъяли наличные, полученные преступным путем, и поддельные документы.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, а также злоупотребление влиянием.
Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала военное командование одного из батальонов в Одесской области.
Злоумышленники продавали бронь от мобилизации, удостоверения УБД и топливо.