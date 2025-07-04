Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Тоню Матвиенко избил водитель такси: певица обратилась в полицию
Погода в июле 2025: стоит ли ждать аномальной жары в Украине
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Потери РФ на 4 июля: ВСУ уничтожили 1120 оккупантов и 63 единицы тяжелой техники

російський танк
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте не менее 1120 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши Силы обороны за сутки уничтожили 50 вражеских артиллерийских систем и около десятка боевых бронированных машин.

Сейчас смотрят

Потери врага в войне на 4 июля 2025 года:

  • личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,
  • танков – 10 988 (+2) ед.,
  • боевых бронированных машин – 22 946 (+10) ед.,
  • артиллерийских систем – 29 865 (+50) ед.,
  • РСЗО – 1428 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1191 ед.,
  • самолетов – 420 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205) ед.,
  • крылатых ракет – 3436 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112) ед.,
  • специальной техники – 3925 (+3) ед.

Ночью россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Враг запустил 539 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны обезвредили 478 средств воздушного нападения российского врага.

Читайте также
Заместителя главнокомандующего ВМС РФ Михаила Гудкова ликвидировали на Курщине
Михайло гудков

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь