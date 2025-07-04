Потери РФ на 4 июля: ВСУ уничтожили 1120 оккупантов и 63 единицы тяжелой техники

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте не менее 1120 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши Силы обороны за сутки уничтожили 50 вражеских артиллерийских систем и около десятка боевых бронированных машин.

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Потери врага в войне на 4 июля 2025 года:

личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,

танков – 10 988 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 22 946 (+10) ед.,

артиллерийских систем – 29 865 (+50) ед.,

РСЗО – 1428 (+1) ед.,

средств ПВО – 1191 ед.,

самолетов – 420 ед.,

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205) ед.,

крылатых ракет – 3436 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112) ед.,

специальной техники – 3925 (+3) ед.

Ночью россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Враг запустил 539 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны обезвредили 478 средств воздушного нападения российского врага.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Источник : Генштаб ВСУ

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