Потери РФ на 4 июля: ВСУ уничтожили 1120 оккупантов и 63 единицы тяжелой техники
За прошедшие сутки наши воины ликвидировали на фронте не менее 1120 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши Силы обороны за сутки уничтожили 50 вражеских артиллерийских систем и около десятка боевых бронированных машин.
Потери врага в войне на 4 июля 2025 года:
- личного состава – около 1 024 210 (+1120) человек,
- танков – 10 988 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин – 22 946 (+10) ед.,
- артиллерийских систем – 29 865 (+50) ед.,
- РСЗО – 1428 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1191 ед.,
- самолетов – 420 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 43303 (+205) ед.,
- крылатых ракет – 3436 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 999 (+112) ед.,
- специальной техники – 3925 (+3) ед.
Ночью россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Враг запустил 539 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.
По предварительным данным, силы противовоздушной обороны обезвредили 478 средств воздушного нападения российского врага.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.
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