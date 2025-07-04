Какие есть льготные условия для поступления в 2025 году: перечень

В 2025 году отдельные категории абитуриентов смогут воспользоваться специальными условиями во время вступительной кампании. В частности, это может быть зачисление без участия в НМТ, поступление по результатам собеседования или подача документов на специально предусмотренные бюджетные места.

Кто имеет льготные условия поступления в высшие учебные заведения Украины в 2025 году и что предусмотрено — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие действуют льготные условия для поступления в 2025 году

В этом году льготные условия делятся на два основных типа:

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Льготы при прохождении вступительных испытаний, а также особые правила участия в конкурсном отборе. Преимущества при поступлении на бюджетные места, то есть предоставляется право на зачисление или перевод на обучение за счет государства или местных бюджетов.

Льготы могут быть применены только при определенных условиях:

когда заявление на поступление подано на открытое или широкое конкурсное предложение;

если абитуриент не получил ни одного бюджетного места по результатам всех поданных заявлений;

если в заявлении не указано, что абитуриент участвует в конкурсе только на контракт и был уведомлен об отсутствии возможности перевода на бюджет в рамках вступительной кампании.

Чтобы воспользоваться специальными условиями при поступлении, обязательным условием является наличие карточки абитуриента в ЕДЕБО. Именно там должна быть указана соответствующая льготная категория. Также в системе должны быть зафиксированы подтверждающие документы (их реквизиты) или отсканированные копии, если информация о льготах отсутствует в государственных реестрах.

Стоит отметить, что абитуриент должен внести данные о своей льготе в личный электронный кабинет еще до подачи первого заявления. После этого добавить или изменить информацию уже не удастся.

Чтобы верифицировать документы, абитуриент должен обратиться в приемную комиссию любого университета или академии на территории Украины.

Льготные категории абитуриентов 2025

Во вступительной кампании 2025 года предусмотрен ряд льгот для отдельных категорий граждан, дающих возможность участвовать в конкурсном отборе по упрощенным условиям.

Собеседование или творческий конкурс с зачислением при любой положительной оценке доступны для:

людей с инвалидностью, полученной в результате войны;

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

людей с инвалидностью, которые не имеют возможности лично посещать учебные заведения.

Замена НМТ собеседованием разрешается тем, кто:

имеет статус участника Революции Достоинства или боевых действий (в частности действующие военнослужащие);

не смог зарегистрироваться на НМТ в 2025 году по медицинским причинам и невозможности создания специальных условий;

имеет инвалидность или является ребенком с инвалидностью и не принимал участия в основных или дополнительных сессиях НМТ по причинам болезни или патологии;

зарегистрирован в населенных пунктах, находящихся под оккупацией или где ведутся боевые действия по состоянию на 1 июля 2025 года, и при этом либо проживает там, либо был вынужден уехать после 1 января 2025 года.

Право на поступление по квоте-1 на бюджетные места имеют:

участники Революции Достоинства и боевых действий;

абитуриенты с инвалидностью, которым было отказано в участии в НМТ из-за невозможности создания особых условий;

люди с I или II группой инвалидности или дети с инвалидностью, которые проходили НМТ в 2025 году;

лица, находившиеся в незаконном заключении в результате агрессии против Украины;

дети-сироты, лишенные родительской опеки, и лица из их числа.

Квота-2 предусматривает поступление на бюджет по результатам НМТ или собеседования (творческого конкурса) предоставляется абитуриентам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий по состоянию на 1 июля 2025 года, которые либо остаются там, либо выехали после 1 января 2025 года.

Кто может быть переведен на свободные бюджетные места в 2025 году

Если в высшем учебном заведении остаются свободные места государственного или регионального заказа, на них могут быть переведены отдельные категории абитуриентов. Речь идет о лицах, которые имеют подтвержденный льготный статус и соответствуют установленным условиям:

абитуриенты с инвалидностью I или II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет, при условии, что их состояние здоровья не препятствует обучению по выбранной специальности;

люди с инвалидностью, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы или принимавшие участие в ликвидации ее последствий, если инвалидность прямо связана с аварией; к этой категории также относятся больные лучевой болезнью (категория 1) и члены их семей, а также жители зоны безусловного отселения (категория 2) и их несовершеннолетние дети;

дети, а также лица из числа детей, которые в год поступления получили соответствующий образовательный уровень, если их родители являются: пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, военными с инвалидностью, пропавшими без вести в особых обстоятельствах или незаконно удерживаемыми в результате вооруженной агрессии против Украины;

шахтеры с подземным стажем не менее трех лет, а также дети шахтеров (в течение трех лет после получения полного общего среднего образования), если отец или мать имеют не менее 15 лет подземного стажа или погибли/стали инвалидами в результате производственной травмы;

поступающие с инвалидностью I или II групп, а также дети с инвалидностью, которые составляли основную или дополнительную сессию НМТ в 2025 году (при наличии соответствующего подтверждения);

лица, находившиеся в незаконном заключении в результате военной агрессии РФ;

сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа;

лица, зарегистрированные в населенных пунктах, относящихся к территориям возможных боевых действий по состоянию на 1 июля года поступления;

внутренне перемещенные лица согласно закону Украины Об обеспечении прав и свобод ВПО;

дети из многодетных семей, в которых пятеро или более детей.

Особые условия для зачисления на бюджетную форму обучения распространяются исключительно на поданные заявления по открытым или фиксированным конкурсным предложениям.

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