Какие есть льготные условия для поступления в 2025 году: перечень
В 2025 году отдельные категории абитуриентов смогут воспользоваться специальными условиями во время вступительной кампании. В частности, это может быть зачисление без участия в НМТ, поступление по результатам собеседования или подача документов на специально предусмотренные бюджетные места.
Кто имеет льготные условия поступления в высшие учебные заведения Украины в 2025 году и что предусмотрено — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие действуют льготные условия для поступления в 2025 году
В этом году льготные условия делятся на два основных типа:
- Льготы при прохождении вступительных испытаний, а также особые правила участия в конкурсном отборе.
- Преимущества при поступлении на бюджетные места, то есть предоставляется право на зачисление или перевод на обучение за счет государства или местных бюджетов.
Льготы могут быть применены только при определенных условиях:
- когда заявление на поступление подано на открытое или широкое конкурсное предложение;
- если абитуриент не получил ни одного бюджетного места по результатам всех поданных заявлений;
- если в заявлении не указано, что абитуриент участвует в конкурсе только на контракт и был уведомлен об отсутствии возможности перевода на бюджет в рамках вступительной кампании.
Чтобы воспользоваться специальными условиями при поступлении, обязательным условием является наличие карточки абитуриента в ЕДЕБО. Именно там должна быть указана соответствующая льготная категория. Также в системе должны быть зафиксированы подтверждающие документы (их реквизиты) или отсканированные копии, если информация о льготах отсутствует в государственных реестрах.
Стоит отметить, что абитуриент должен внести данные о своей льготе в личный электронный кабинет еще до подачи первого заявления. После этого добавить или изменить информацию уже не удастся.
Чтобы верифицировать документы, абитуриент должен обратиться в приемную комиссию любого университета или академии на территории Украины.
Льготные категории абитуриентов 2025
Во вступительной кампании 2025 года предусмотрен ряд льгот для отдельных категорий граждан, дающих возможность участвовать в конкурсном отборе по упрощенным условиям.
Собеседование или творческий конкурс с зачислением при любой положительной оценке доступны для:
- людей с инвалидностью, полученной в результате войны;
- пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
- людей с инвалидностью, которые не имеют возможности лично посещать учебные заведения.
Замена НМТ собеседованием разрешается тем, кто:
- имеет статус участника Революции Достоинства или боевых действий (в частности действующие военнослужащие);
- не смог зарегистрироваться на НМТ в 2025 году по медицинским причинам и невозможности создания специальных условий;
- имеет инвалидность или является ребенком с инвалидностью и не принимал участия в основных или дополнительных сессиях НМТ по причинам болезни или патологии;
- зарегистрирован в населенных пунктах, находящихся под оккупацией или где ведутся боевые действия по состоянию на 1 июля 2025 года, и при этом либо проживает там, либо был вынужден уехать после 1 января 2025 года.
Право на поступление по квоте-1 на бюджетные места имеют:
- участники Революции Достоинства и боевых действий;
- абитуриенты с инвалидностью, которым было отказано в участии в НМТ из-за невозможности создания особых условий;
- люди с I или II группой инвалидности или дети с инвалидностью, которые проходили НМТ в 2025 году;
- лица, находившиеся в незаконном заключении в результате агрессии против Украины;
- дети-сироты, лишенные родительской опеки, и лица из их числа.
Квота-2 предусматривает поступление на бюджет по результатам НМТ или собеседования (творческого конкурса) предоставляется абитуриентам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий по состоянию на 1 июля 2025 года, которые либо остаются там, либо выехали после 1 января 2025 года.
Кто может быть переведен на свободные бюджетные места в 2025 году
Если в высшем учебном заведении остаются свободные места государственного или регионального заказа, на них могут быть переведены отдельные категории абитуриентов. Речь идет о лицах, которые имеют подтвержденный льготный статус и соответствуют установленным условиям:
- абитуриенты с инвалидностью I или II групп, а также дети с инвалидностью до 18 лет, при условии, что их состояние здоровья не препятствует обучению по выбранной специальности;
- люди с инвалидностью, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы или принимавшие участие в ликвидации ее последствий, если инвалидность прямо связана с аварией; к этой категории также относятся больные лучевой болезнью (категория 1) и члены их семей, а также жители зоны безусловного отселения (категория 2) и их несовершеннолетние дети;
- дети, а также лица из числа детей, которые в год поступления получили соответствующий образовательный уровень, если их родители являются: пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий, военными с инвалидностью, пропавшими без вести в особых обстоятельствах или незаконно удерживаемыми в результате вооруженной агрессии против Украины;
- шахтеры с подземным стажем не менее трех лет, а также дети шахтеров (в течение трех лет после получения полного общего среднего образования), если отец или мать имеют не менее 15 лет подземного стажа или погибли/стали инвалидами в результате производственной травмы;
- поступающие с инвалидностью I или II групп, а также дети с инвалидностью, которые составляли основную или дополнительную сессию НМТ в 2025 году (при наличии соответствующего подтверждения);
- лица, находившиеся в незаконном заключении в результате военной агрессии РФ;
- сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа;
- лица, зарегистрированные в населенных пунктах, относящихся к территориям возможных боевых действий по состоянию на 1 июля года поступления;
- внутренне перемещенные лица согласно закону Украины Об обеспечении прав и свобод ВПО;
- дети из многодетных семей, в которых пятеро или более детей.
Особые условия для зачисления на бюджетную форму обучения распространяются исключительно на поданные заявления по открытым или фиксированным конкурсным предложениям.