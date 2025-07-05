На Запорожском направлении взяли в плен нигерийца, завербованного Россией

В Запорожском направлении бойцы Легиона Свобода России взяли в плен иностранца — студента из Нигерии Кехинде Олувагбемилеке, который учился в России.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР), обнародовав видео его допроса.

На Запорожском направлении взяли в плен нигерийца

По данным разведки, Кехинде являлся студентом Московской высшей школы экономики, а на войну его заманили обещаниями быстрого заработка и безопасной службы.

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В ГУР уточнили, что пленный проходил службу в составе 503 гвардейского мотострелкового полка вооруженных сил РФ.

— Московиты обещали ему легкую прогулку и поддержку при закреплении на позициях, однако на самом деле бросили его в “мясной штурм”, — отметили в разведке.

Предварительно известно, что парень четыре года прожил в России, занимаясь сбытом наркотиков. После задержания ему предложили альтернативу тюремному сроку по статье 228 отправиться на войну. Также у него есть российский паспорт.

Африканец провоевал достаточно долго для наемника пять месяцев, прежде чем попал в плен на Запорожском направлении. По словам пленника, в его подразделении много погибших.

В ГУР отметили, что история пленного африканского студента в очередной раз свидетельствует о бесчеловечном отношении российского командования к национальным меньшинствам и мигрантам, которые используются как пушечное мясо.

Фото: ГУР

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