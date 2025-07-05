Группы противовоздушной обороны в составе добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) становятся новым элементом защиты украинского неба.

Пилоты таких групп будут проходить подготовку по программам Воздушных сил ВСУ и получать вознаграждение на уровне с участниками боевых действий – 100 тыс. грн.

Об этом рассказал Сергей Якубенко, заместитель начальника Главного управления Государственной авиации Украины.

Сейчас смотрят

Кто может присоединиться к группам ДФТГ

По словам Якубенко, в состав групп по медицинским показателям могут входить две категории авиационного персонала.

В подразделения, которые будут работать с ударными дронами, привлекают лиц, снятых с воинского учета или тех, кто не подлежит призыву.

В группы, которые будут использовать пилотируемую авиацию, могут вступать специалисты, имеющие соответствующий медицинский допуск и профессиональную подготовку по пилотированию и обслуживанию воздушных судов.

Пилоты легкомоторных самолетов и беспилотных дронов, привлеченные к борьбе с Шахедами, не будут подлежать бронированию от мобилизации. В то же время, несмотря на статус гражданских лиц, они будут получать вознаграждение, как военнослужащие.

– Участие в боевых дежурствах в системе ПВО, согласно боевому распоряжению командования Воздушных сил, позволяет пилотам получать выплату в размере 100 тысяч гривен, пропорционально количеству дежурств за месяц, – отмечает Якубенко.

Кто будет контролировать работу групп ПВО

За противовоздушную оборону Украины отвечают исключительно Воздушные силы. Все решения по применению ее элементов принимает командующий Воздушными силами.

Легкая авиация и дроны-перехватчики интегрируются в систему ПВО, и взаимодействие между всеми ее компонентами организуется командованием.

Непосредственную координацию осуществляет руководитель группы ДФТГ или руководитель группы ПВО.

– Без четко организованного взаимодействия допуск к боевому дежурству невозможен. Сначала организуется подготовка, и только после этого происходит замещение на дежурство, – добавляет Якубенко.

Как будут готовить экипажи ДФТГ

Подготовка осуществляется в соответствии с правилами Воздушных сил: устанавливаются критерии к типу воздушного судна и квалификационные требования к персоналу.

На этой основе формируются программы подготовки, доподготовки и повышения квалификации.

После завершения обучения руководитель группы ПВО ДФТГ издает приказ о допуске к дежурству. Данные передаются в Воздушные силы, которые проверяют готовность экипажа. В случае положительной оценки выдается боевое распоряжение.

Подготовка к уничтожению воздушных целей

Умение пилотировать не гарантирует знаний по тактике уничтожения воздушных целей. Поэтому приоритет в привлечении отдается пилотам из военного запаса — штурманам наведения, офицерам управления и другим специалистам, имеющим боевой опыт в ПВО. Им гораздо проще адаптироваться к новым задачам.

Гражданскому пилоту для этого понадобится значительно больше времени.

Предусматривается также переоборудование гражданских самолетов. Согласно постановлению, воздушные суда, которые планируется привлечь к ПВО, регистрируются как экспериментальные. Соответствующая информация подается в Минобороны.

После регистрации такие самолеты вносятся во временный реестр. На них разрешается устанавливать вооружение, оборудование для связи, наблюдения и обнаружения целей. Испытания оборудования проводятся во время тренировочных или боевых полетов.

Интересуются ли люди участием в ДФТГ

– Люди обращаются, и заинтересованность довольно высокая, – говорит Якубенко. – Речь идет и о пилотируемых, и о беспилотных аппаратах – FPV-дронах, дронах-перехватчиках.

Есть даже инициативы по испытанию лазерного оружия с бортов таких судов. Это возможно реализовать в очень сжатые сроки. Процессы набирают скорость, и перспективы действительно хорошие.

Группы ДФТГ должны стать не заменой, а дополнением к мобильным огневым группам. Речь идет о дронах 2-го и 3-го класса, пилотируемых аппаратах с другим уровнем боевых характеристик.