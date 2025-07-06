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Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Возле Йемена атаковано судно Либерии, подозревают хуситов — AP

У берегов Йемена горело судно: что известно и кого подозревают
Фото: Pexels

В Красном море после атаки “неизвестными снарядами”  у берегов Йемена загорелось судно. Оно было под флагом Либерии.

У берегов Йемена горело судно

Как пишет AP, по сообщениям властей, на судне в Красном море произошел пожар после того, как на него напали вооруженные люди. Они стреляли из огнестрельного оружия и запускали гранатометы.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за атаку, поскольку она произошла на фоне сохраняющейся высокой напряженности на Ближнем Востоке из-за войны Израиля и ХАМАСа, а также после ирано-израильской войны и авиаударов США по иранским ядерным объектам.

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Однако подозрение сразу же пало на йеменских повстанцев-хуситов, которые в прошлом совершали нападения на корабли в коридоре Красного моря.

На данный момент власти проводят расследование.

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