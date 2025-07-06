Комендантский час во Львове 2025: когда начинается и сколько длится

В марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ на территории Украины был введен комендантский час, в том числе во Львове и Львовской области.

С какого времени начинается комендантский час во Львове и сколько он длится — читайте в материале Фактов ICTV.

Комендантский час во Львове и Львовской области 2025

В 2025 году комендантский час во Львове остается без изменений — начинается в 00:00 и длится до 05:00.

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В это время запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

Напоминаем, что во время комендантского часа во Львове выходить можно только во время объявления воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

За несоблюдение правил комендантского часа предусмотрен штраф от 170 до 510 грн или общественные работы до 60 часов. За систематическое нарушение возможен административный арест до 15 суток.

Комендантский час во Львове: кто имеет право на пропуск

Чтобы иметь право передвигаться во время действия комендантского часа, необходимо получить специальный пропуск.

Перечень лиц, имеющих право на их получение, формируется в областной и районных государственных администрациях.

В частности, получить разрешение могут:

медики, а также коммунальщики, реагирующие на аварии;

представители военных администраций;

персонал критически важных объектов;

сотрудники служб спасения и пожарной охраны;

волонтеры, имеющие официальное согласование.

За нарушение комендантского часа во Львове и Львовской области предусмотрена административная ответственность, согласно статье 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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