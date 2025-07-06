Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Лучший разговор Трампа и Зеленского, массированная атака на Киев и фронт: обзор главных событий недели
На этой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако остался недоволен, поскольку убедился, что кремлевского диктатора не интересует мир. Почти сразу после этого разговора Россия массированно атаковала Украину, нанеся значительные разрушения. В тот же день Дональд Трамп поговорил с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что США рассмотрят передачу Украине ракет для Patriot.
За день до атаки над Киевом висел дрон-разведчик. А по оценкам разведки, приближается время, когда будет 1 тыс. единиц беспилотников в сутки и более.
Кроме того, ситуация на фронте остается тяжелой, враг продолжает тактику мясорубок и терроризирует гражданских.
Факты ICTV в обзоре недели рассказывают, какова сейчас ситуация на фронте, где пытается продвигаться враг и как прошел разговор Трампа с Путиным и Зеленским.
- Разговор Трампа с Путиным и Зеленским
- Атака Украины 4 июля
- Ситуация на фронте за неделю
- Ситуация в Сумской области
- Атака на ТЦК в Полтаве
- Обмен пленными 4 июля
- Украинские удары по объектам в РФ
Разговор Трампа с Путиным и Зеленским
4 июля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели беседу, которая длилась почти час. Путин якобы соглашается, что нужно искать переговорные решения, но подчеркнул, что “не откажется от устранения всех первопричин конфронтации”. Трамп заявил, что не удовлетворен разговором с Путиным, потому что никакого прогресса в вопросе войны в Украине нет.
В комментарии Фактм ICTV политолог, кандидат политических наук, доцент университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович отметил, что тональность последнего разговора была такова, что у Трампа не осталось никаких сомнений, что Путин не собирается останавливать войну.
— Трамп разочарован тем, что риторика Путина изменилась. Если раньше диктатор демонстрировал хотя бы какое-то минимальное желание. То сейчас никакого желания нет, — говорит политолог.
Для того, чтобы заставить Путина пойти на компромисс — нужно на него давить.
Дональд Трамп хочет, чтобы Европа была крупнейшим торговым партнером США, чтобы европейцы покупали у американцев больше, в частности оружия.
И расчет Трампа таков, что часть этого оружия будет поставляться Украине, но покупать его будет Европейский Союз. Кстати, в финальном коммюнике НАТО отмечается, что Украина — это составная часть европейской безопасности, — заявляет Игорь Рейтерович.
Давить на Россию Трамп может жесткими реальными санкциями, но пока американский президент не слишком настроен ввязываться в эту историю.
По словам политолога, именно насыщение Украины оружием и санкции против РФ — самые эффективные меры против Путина. Но это Европе и США нужно делать в комплексе.
Также Игорь Рейтерович отмечает, что заставить Трампа быть более решительным в отношении России может электорат, ведь в следующем году состоятся промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса США.
На сегодняшний день опросы показывают, что позиция Соединенных Штатов при Трампе в отношении России является неправильной, то есть Америка должна действовать жестче.
— Такое мнение существует, но насколько оно будет влиять на подготовку к этим выборам, мы узнаем позже. Но я не исключаю, что если в ключевых округах республиканцы будут проигрывать демократам, то Трамп может тогда изменить свою позицию в отношении Путина и России, — считает Игорь Рейтерович.
Важным моментом для Украины является то, что Трамп в разговоре с Зеленским пообещал проверить, какое американское вооружение должно было быть отправлено Киеву, но было приостановлено.
По словам политолога, на изменение решения, вероятно, повлиял разговор с Путиным, массированная атака на Украину 4 июля, а после нее и звонки европейских партнеров. Американский президент как минимум разговаривал с немецким канцлером Мерцем.
— Вероятно, европейцы были шокированы этой атакой. И Трамп просто понял, что он в этой истории (с остановкой оружия) выглядит очень плохо. А он же хочет, чтобы его все любили. Поэтому и сказал, что проверят и поищут возможности. Хотя это может растянуться во времени, а времени у нас на самом деле очень мало, — отмечает политолог.
Стоит отметить, что после комбинированного удара 4 июля президент США в разговоре с Зеленским заявил, что продолжит помогать Украине и рассмотрит вопрос поставки ракет Patriot. Кстати, украинский президент назвал свой разговор с Трампом лучшим.
— Что касается дронов. Мы договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. На этой неделе заключено соглашение между нашими министерствами обороны Украины и одной из ведущих американских компаний. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году.
Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, и я благодарен за готовность помогать. Именно Патриоты – ключ к защите от баллистики, — сказал Зеленский в видеообращении в субботу.
Отметим, что за день до удара над Киевом кружил дрон-разведчик, а это говорит о том, что система ПВО не дорабатывает.
Атака Украины 4 июля
4 июля Россия осуществила массированный обстрел Украины. Повреждения получили населенные пункты в семи областях.
В шести районах Киева на более чем 20 локациях зафиксированы разрушения. Попало и консульство Польши. В результате атаки 4 июля в Киеве погибли два человека, еще более 30 получили ранения, среди них — 10-летний ребенок. В трех районах Киевской области было повреждено гражданскую инфраструктуру. В Днепропетровской области вражеский БПЛА нанес удар по Кривому Рогу — там по меньшей мере шесть раненых.
В Сумской области враг попал по заводу по производству биоэтанола, взрывами повредил цистерны. В Одессе из-за российской атаки незначительно повреждено здание консульства Китая.
Стоит заметить, что почти сразу после того, как СМИ начали сообщать о разговоре Трампа с Путиным, Россия запустила 550 воздушных целей по Украине. По данным Воздушных сил, из этого количества по меньшей мере 330 — это дроны Шахеды. Летели и баллистические, и крылатые ракеты.
По мнению политолога Игоря Рейтеровича, такое совпадение может свидетельствовать о том, что у Путина был умышленный замысел атаковать сразу после разговора с Трампом. Кроме того, 4 июля в США национальный праздник — День Независимости.
— Поэтому здесь 100% был символизм, на котором так зациклен Путин. Он таким образом передает определенные сигналы США и Европе, — считает политический эксперт.
Трамп искренне не понимает, зачем Путин бьет по гражданской инфраструктуре. Для него, как для бизнесмена, это нелогично. А Путин считает, что он дожмет и покажет всему миру, какой он ненормальный, что с ним лучше договариваться на его условиях.
— То есть Путин хочет в очередной раз показать, что не давайте Украине оружие, потому что я буду бить по жилым домам, — говорит Игорь Рейтерович.
Ситуация на фронте за неделю
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский два дня провел в Харьковской области, где существует угроза новых наступлений оккупантов. По словам главнокомандующего, на прошлой неделе наши воины на этом участке отразили более 60 вражеских штурмов. Ежедневно здесь происходит около десятка боев. Россияне пытаются давить количеством.
2 июля в Генштабе сообщили, что несколько дней назад одна из ДРГ противника зашла в населенный пункт Дачное, что в Днепропетровской области. Оккупанты успели сфотографироваться с российским триколором, однако это все, что они успели сделать — наши воины их уничтожили. Дачное остается под контролем Сил обороны Украины.
Было еще несколько попыток штурмов, тогда двум россиянам повезло больше — их взяли в плен военные морской пехоты ВМС ВСУ.
В Генштабе подчеркнули, что пропагандистские заявления россиян о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности.
По данным аналитиков Deep State, россияне заняли населенные пункты Зеленый Угол и Новоукраинка у административной границы Днепропетровской и Донецкой областей. Эти населенные пункты находятся возле Дачного, а там, в свою очередь, ситуация динамичная и напряженная.
Как сообщают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW), 3 июля российские войска атаковали в направлении Тьоткино, что в Курской области. 4 июля российский военный блогер заявил, что Силы обороны Украины провели контрнаступление вблизи Безсаловки (к востоку от Теткино вдоль международной границы на севере Сумской области).
Геолокационные кадры за 3 июля свидетельствуют, что ВСУ продвинулись к востоку от Колесниковки (к юго-востоку от Купянска, что в Харьковской области). В то же время россияне заявляют, что якобы захватили населенный пункт Строевка (к северо-западу от Каменки вдоль международной границы).
3 и 4 июля российские войска атаковали к северу от Купянска вблизи Петропавловки, Киндрашовки, Голубовки и Радовки, а также вдоль международной границы в направлении Амбарного и вблизи Милового.
3 и 4 июля российские войска атаковали юг Часового Яра в направлении Белой Горы. По данным ISW, российские войска скапливаются в этом направлении и используют моторизованный транспорт для перевозки провизии и персонала, а также для проведения эвакуации.
Самыми тяжелыми направлениями на фронте остаются Курское, Покровское, Лиманское.
Ситуация в Сумской области
Как отметил в комментарии Фактм ICTV спикер ОТУ Сиверск Вадим Мысник, за неделю ситуация в зоне ответственности, а это Черниговская, часть Сумской и часть Харьковской области, не претерпела кардинальных изменений.
Враг находится вдоль границы, но формирования штурмовых группировок не наблюдается.
— Россияне продолжают тактику обстрела приграничья. Но именно на Северо-Слобожанском направлении за последний период захватчики понесли ощутимые потери, а потому вынуждены снизить боевую активность, — подчеркнул Вадим Мысник.
Также оккупанты вынуждены перегруппировываться и подтягивать резервы с других участков границы. Силы обороны не дают врагу покоя — активно наносят высокоточные удары вглубь российской территории врага, уничтожая пункты управления, места хранения техники, боеприпасов и т.д.
Вадим Мысник отмечает, что характерной чертой последних дней являются массированные воздушные удары по гражданскому сектору с использованием дронов-камикадзе. Обычно враг запускает их с территории Брянской и Курской областей.
Так, за последние сутки Силы обороны в зоне ответственности ОТУ Сиверск сбили 99 ударных БПЛА.
Вадим Мысник также рассказал, что россияне продолжают прибегать к провокационным действиям с пропагандистской целью.
— Был факт 4 июля. Оккупанты установили свой триколор, свою тряпку в районе пункта пропуска Гремяч, что в Черниговской области. Силы обороны обнаружили и сразу уничтожили этот флаг, — отметил спикер ОТУ Сиверск.
Таким образом, ситуация на границе полностью под контролем Сил обороны Украины.
1 июля в Генеральном штабе привели статистику, что за июнь общие потери противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные — более 4470, санитарные — около 4800, пленные — 42 человека.
Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых 6 танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО.
Атака на ТЦК в Полтаве
3 июля россияне нанесли удар по зданию ТЦК в Полтаве. К сожалению, два человека погибли, еще 47 пострадали, среди них двое полицейских.
Обмен пленными 4 июля
В пятницу состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись военные и гражданские, некоторые из них находились в плену еще с 2022 года.
Освобожденные защитники защищали Донецкую и Мариупольскую области, Луганскую, Харьковскую и Херсонскую области. По словам президента Владимира Зеленского, самому молодому освобожденному защитнику всего 20 лет, а самому старшему – 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось освободить из плена и офицеров.
Все освобожденные из плена получат необходимую медицинскую помощь, физическую и психологическую реабилитацию, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
Украинские удары по объектам в РФ
30 июня, а затем еще и 3 июля ВСУ нанесли удар по пункту управления 8 общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе отмечают, что этот удар существенно затруднит врагу планирование и ведение операций в направлениях Покровска и Торецка.
Также Силы обороны нанесли удар по командному пункту 20-й мотострелковой дивизии на оккупированной части Донецкой области.
1 июля раздались взрывы в Ижевске, Удмуртия. Источники в СБУ говорят, что дроны-камикадзе атаковали электромеханический завод Купол. На этом заводе россияне производят ЗРК Тор и Оса, а также ударные БПЛА Гарпия-А1. Глава Удмуртской республики Александр Бречалов подтвердил попадание по одному из предприятий Ижевска. Там вспыхнул пожар.
1 июля было громко в Саратовской области. Украинские дроны прилетели по территории нефтеперерабатывающего завода АО Саратоворгсинтез. НПЗ обеспечивал оккупационные войска топливом и смазочными материалами. После попадания на территории НПЗ вспыхнул масштабный пожар.
С вечера 2 июля раздавались взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов в районе Великого Орехового возле Харцызска. Этот населенный пункт россияне используют как тыловую базу — там враг разместил командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.
3 июля завод Энергия в городе Елец Липецкой области подвергся атаке. Это предприятие производит батареи для блоков планирования и коррекции ракет; для комплекса Искандер, а также крылатых ракет. ПАО «Энергия» — крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.
4 июля в городе Сергиев Посад Московской области украинские дроны атаковали АО ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии. По данным Генштаба, там россияне производят термобарические боевые части для Шахедов.
5 июля Силы беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Научно-исследовательскому институту ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах, что в Чувашской республике.
Целью был цех, где россияне производят адаптивные антенные решетки Комета, которые используются в Шахедах, ракетах Искандер-К, унифицированных модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб и другом высокоточном вооружении.
В Генштабе ВСУ подтвердили, что наши средства поражения достигли района цели, результаты уточняются.
Также 5 июля Силы обороны нанесли удар по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области. На аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.