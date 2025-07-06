Лучший разговор Трампа и Зеленского, массированная атака на Киев и фронт: обзор главных событий недели

На этой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако остался недоволен, поскольку убедился, что кремлевского диктатора не интересует мир. Почти сразу после этого разговора Россия массированно атаковала Украину, нанеся значительные разрушения. В тот же день Дональд Трамп поговорил с президентом Владимиром Зеленским и заявил, что США рассмотрят передачу Украине ракет для Patriot.

За день до атаки над Киевом висел дрон-разведчик. А по оценкам разведки, приближается время, когда будет 1 тыс. единиц беспилотников в сутки и более.

Кроме того, ситуация на фронте остается тяжелой, враг продолжает тактику мясорубок и терроризирует гражданских.

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Факты ICTV в обзоре недели рассказывают, какова сейчас ситуация на фронте, где пытается продвигаться враг и как прошел разговор Трампа с Путиным и Зеленским.

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

4 июля президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели беседу, которая длилась почти час. Путин якобы соглашается, что нужно искать переговорные решения, но подчеркнул, что “не откажется от устранения всех первопричин конфронтации”. Трамп заявил, что не удовлетворен разговором с Путиным, потому что никакого прогресса в вопросе войны в Украине нет.

В комментарии Фактм ICTV политолог, кандидат политических наук, доцент университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович отметил, что тональность последнего разговора была такова, что у Трампа не осталось никаких сомнений, что Путин не собирается останавливать войну.

— Трамп разочарован тем, что риторика Путина изменилась. Если раньше диктатор демонстрировал хотя бы какое-то минимальное желание. То сейчас никакого желания нет, — говорит политолог.

Для того, чтобы заставить Путина пойти на компромисс — нужно на него давить.

Дональд Трамп хочет, чтобы Европа была крупнейшим торговым партнером США, чтобы европейцы покупали у американцев больше, в частности оружия.

И расчет Трампа таков, что часть этого оружия будет поставляться Украине, но покупать его будет Европейский Союз. Кстати, в финальном коммюнике НАТО отмечается, что Украина — это составная часть европейской безопасности, — заявляет Игорь Рейтерович.

Давить на Россию Трамп может жесткими реальными санкциями, но пока американский президент не слишком настроен ввязываться в эту историю.

По словам политолога, именно насыщение Украины оружием и санкции против РФ — самые эффективные меры против Путина. Но это Европе и США нужно делать в комплексе.

Также Игорь Рейтерович отмечает, что заставить Трампа быть более решительным в отношении России может электорат, ведь в следующем году состоятся промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса США.

На сегодняшний день опросы показывают, что позиция Соединенных Штатов при Трампе в отношении России является неправильной, то есть Америка должна действовать жестче.

— Такое мнение существует, но насколько оно будет влиять на подготовку к этим выборам, мы узнаем позже. Но я не исключаю, что если в ключевых округах республиканцы будут проигрывать демократам, то Трамп может тогда изменить свою позицию в отношении Путина и России, — считает Игорь Рейтерович.

Важным моментом для Украины является то, что Трамп в разговоре с Зеленским пообещал проверить, какое американское вооружение должно было быть отправлено Киеву, но было приостановлено.

По словам политолога, на изменение решения, вероятно, повлиял разговор с Путиным, массированная атака на Украину 4 июля, а после нее и звонки европейских партнеров. Американский президент как минимум разговаривал с немецким канцлером Мерцем.

— Вероятно, европейцы были шокированы этой атакой. И Трамп просто понял, что он в этой истории (с остановкой оружия) выглядит очень плохо. А он же хочет, чтобы его все любили. Поэтому и сказал, что проверят и поищут возможности. Хотя это может растянуться во времени, а времени у нас на самом деле очень мало, — отмечает политолог.

Стоит отметить, что после комбинированного удара 4 июля президент США в разговоре с Зеленским заявил, что продолжит помогать Украине и рассмотрит вопрос поставки ракет Patriot. Кстати, украинский президент назвал свой разговор с Трампом лучшим.

— Что касается дронов. Мы договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. На этой неделе заключено соглашение между нашими министерствами обороны Украины и одной из ведущих американских компаний. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году.

Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, и я благодарен за готовность помогать. Именно Патриоты – ключ к защите от баллистики, — сказал Зеленский в видеообращении в субботу.

Отметим, что за день до удара над Киевом кружил дрон-разведчик, а это говорит о том, что система ПВО не дорабатывает.

Атака Украины 4 июля