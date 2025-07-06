Покровское направление под шквальным давлением врага — сводка на 6 июля

Продолжаются 1 229-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По состоянию на 16:00 с начала суток 6 июля произошло 97 боевых столкновений по всей линии фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

Бои в Украине 6 июля 2025: ситуация на направлениях

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Марьино, Чернацкое, Бобылевка, Белая Береза, Ходино, Проходы, Толстодубово, Бачевск Сумской области, а также Семеновка, Лесковщина, Тимоновичи Черниговской области.

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На Покровском направлении зафиксирована самая высокая активность противника — 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях Покровска, Молодецкого, Дачного и Муравки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак противника.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 21 атаку в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Сейчас продолжается четыре боестолкновения.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток происходило шесть боестолкновений, два из которых не утихают до сих пор. Противник нанес 6 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 146 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили три атаки врага в районах Каменки, Зеленого, Амбарного, Волчанска и в сторону Хатнего, еще шесть боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал позиции в районах Кондрашовки, Голубовки и Зеленого Гая — все вражеские штурмы успешно отбиты.

На Торецком направлении россияне шесть раз пытались вытеснить подразделения в районах Дилиевки, Торецка, Русин Яра и Яблоновки. Силы обороны отбили пять штурмов, одно боестолкновение продолжается.

На Новопавловском направлении украинские воины отбили пять атак в районах Запорожья, Звезды, Мирного, Комара, Новоселки и в сторону Новопавловки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки продолжаются две вражеские атаки. На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наносил авиаудары по населенным пунктам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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