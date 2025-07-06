Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине: Байден истощил страну
В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Было ли финансирование социальных выплат в июле: куда уже перечислены средства
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 6 июля: минус еще 1180 оккупантов и самолет

російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 6 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 229-е сутки полномасштабной войны достигли 1026440 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 6 июля 2025 года

  • личного состава около 1026440 (+1180) человек;
  • танков — 10992 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 29960 (+39) ед;
  • РСЗО — 1430 (+2) ед;
  • средства ПВО — 1192 (+1) ед;
  • самолетов — 421 (+1) ед;
  • вертолетов — 340 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216);
  • крылатые ракеты — 3439 (+0);
  • корабли / катера — 28 (+0);
  • подводные лодки — 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны — 54252 (+104);
  • специальная техника — 3925 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 6 июля 2025 — ситуация на фронте
скільки території України окуповано у квітні 2025

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь