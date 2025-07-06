Потери РФ на 6 июля: минус еще 1180 оккупантов и самолет

Потери врага на 6 июля 2025 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 229-е сутки полномасштабной войны достигли 1026440 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 6 июля 2025 года

личного состава около 1026440 (+1180) человек;

танков — 10992 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 22956 (+3) ед;

артиллерийских систем — 29960 (+39) ед;

РСЗО — 1430 (+2) ед;

средства ПВО — 1192 (+1) ед;

самолетов — 421 (+1) ед;

вертолетов — 340 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 43825 (+216);

крылатые ракеты — 3439 (+0);

корабли / катера — 28 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны — 54252 (+104);

специальная техника — 3925 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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