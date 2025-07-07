15 лет тюрьмы за передачу координат ПВО: осужден агент ФСБ
Агент ФСБ, который шпионил за украинской противовоздушной обороной в Одесской области, приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Агент ФСБ получил 15 лет за шпионаж в Одесской области
Следствие установило, что агент корректировал удары российских дронов-камикадзе и ракет по припортовой инфраструктуре южного региона, а также пытался обнаружить боевые позиции ЗРК и радиолокационных станций ВСУ у Черного моря.
Оккупанты рассчитывали, что эти данные помогут им обойти украинскую ПВО во время будущих атак.
СБУ опередила планы врага: шпиона задержали в мае 2024 года во время сбора информации вблизи одной из потенциальных целей. Злоумышленником оказался руководитель местной компании, занимающейся трудоустройством моряков на рыболовецкие и торговые суда.
При задержании у него изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.
Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения) и приговорил к 15 годам лишения свободы.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.