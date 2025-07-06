Россияне оккупировали два села в Донецкой и Запорожской областях — DeepState
В ночь на 7 июля аналитический проект DeepState сообщил о новых потерях территорий — российские войска заняли два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.
Россияне оккупировали Лобково и Поддубное — DeepState
Согласно информации аналитиков, под контроль россиян перешло село Лобково, расположенное в Запорожской области, а также село Поддубное на территории Донецкой области.
Аналитики DeepState также зафиксировали продвижение вражеских сил в направлении Степового (Запорожская область) и Ровнополя (Донецкая область).
На момент публикации Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил эти данные официально.
Напомним, 29 июня оккупационные войска РФ установили контроль над селом Зеленое Поле, что в Волновахском районе Донецкой области.
Населенный пункт расположен менее чем в двух километрах от административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Эту информацию также обнародовал проект DeepState.
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