Россияне оккупировали два села в Донецкой и Запорожской областях — DeepState

В ночь на 7 июля аналитический проект DeepState сообщил о новых потерях территорий — российские войска заняли два населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях.

Россияне оккупировали Лобково и Поддубное — DeepState

Согласно информации аналитиков, под контроль россиян перешло село Лобково, расположенное в Запорожской области, а также село Поддубное на территории Донецкой области.

Аналитики DeepState также зафиксировали продвижение вражеских сил в направлении Степового (Запорожская область) и Ровнополя (Донецкая область).

Сейчас смотрят

На момент публикации Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил эти данные официально.

Напомним, 29 июня оккупационные войска РФ установили контроль над селом Зеленое Поле, что в Волновахском районе Донецкой области.

Населенный пункт расположен менее чем в двух километрах от административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Эту информацию также обнародовал проект DeepState.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.