На сегодняшний день для Украины приоритетом остается противовоздушная оборона — системы ПВО, ракеты к ним и дроны ПВО. Поэтому Украина готовит новые договоренности с партнерами, которые рассчитывает подписать в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Ставка верховного главнокомандующего: ситуация на фронте

Зеленский рассказал, что на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал от военных ситуацию на фронте, прежде всего на Покровском и Новопавловском направлениях, а также на Ореховском направлении и Сумщине.

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Отдельно военные доложили президенту о ситуации на российской территории в приграничье: в Курской и Белгородской областях.

— Оккупанты не будут чувствовать там покоя, — отметил Владимир Зеленский.

Также подробно обсудили применение на фронте дронов. Ведь именно они помогают сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия.

Усиление ПВО для Украины

Больше всего внимания во время Ставки уделили усилению противовоздушной обороны, в частности речь идет о системах ПВО, ракетах к ним и дроновом ПВО. На сегодняшний день это приоритет для Украины, поэтому готовятся новые договоренности с партнерами

– Рассчитываем в ближайшие недели эти договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами. Так же работаем с партнерами, чтобы производство и у них в странах работало максимально – для именно нашей совместной защиты сейчас и на время после войны – для арсенала партнеров, – подчеркнул президент Зеленский.

Кроме того, Украина работает со всеми лидерами и странами, которые могут помочь нам инвестициями, компонентами или производством.

Встреча с участниками Коалиции желающих

На этой неделе должна состояться встреча с участниками Коалиции желающих. В Италии пройдет конференция по восстановлению, на которой украинские представители представят перечень задач по защите наших городов и общин.

— Каждый в мире видит, как много Россия ожидает именно от применения Шахедов. У них не так много осталось способов затянуть войну, и российско-иранские дроны — один из этих способов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Больше Patriot для Украины

Владимир Зеленский также рассказал, что Украина активно работает с Соединенными Штатами по получению систем Patriot и ракет к ним.

— Мы готовим также на неделе в Италии соответствующие встречи. Я поручил министру обороны Украины готовить и следующие встречи Рамштайна в разных форматах, и уже сегодня обсудил несколько вариантов с премьер-министром Великобритании Каром Стармером, — говорит президент.

Санкции против РФ и восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Андреем Сибигой по поводу специального совещания с украинскими послами – уже через две недели оно состоится.

Глава государства отметил, что ожидает конкретных результатов по каждому региону, прежде всего в отношении санкций против России, поддержки обороны Украины и привлечения партнеров к восстановлению Украины.

Зеленский также сообщил, что встретился с президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарии Маи Риникер.

– Говорили о возвращении украинцев из российского плена, в частности наших украинских детей. Украина рассчитывает на присоединение Швейцарии к глобальной коалиции по возвращению украинских детей и соответствующую совместную работу с Украиной и участниками этой коалиции, – подытожил президент.

Источник : Офис президента

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