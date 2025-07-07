Кабмин разрешил дистанционно фиксировать разрушения жилья в районах боевых действий

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает возможность проводить дистанционное обследование жилья, разрушенного в результате боевых действий, в рамках государственной программы Є-відновлення.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Обследование жилья в районах боевых действий: что известно

В ведомстве отметили, что на территориях, где продолжаются боевые действия, комиссии по обследованию физически не могут прибыть на место разрушения.

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В связи с этим жители таких регионов остаются без возможности получить компенсацию. Новый механизм призван это устранить.

Отныне осмотр поврежденного или разрушенного имущества на территориях боевых действий будут проводить дистанционно комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями.

Они будут иметь право использовать любые имеющиеся средства дистанционного наблюдения. В частности:

спутниковые снимки;

фото- и видеоматериалы, полученные с дронов;

фотографии и видео, сделанные владельцами на мобильные телефоны.

К фото- и видеофиксации, которую предоставляют сами заявители, предъявляются четкие технические требования:

изображения должны быть цветными, четкими и без искажений;

на файлах должны быть зафиксированы дата, время и координаты съемки;

обязательно должен быть виден земельный участок с расположенным на нем объектом;

необходимы общий план и как минимум три разных ракурса здания, подтверждающие факт разрушения;

на снимках должны быть четко зафиксированы конструктивные повреждения: опорные стены, перекрытия, крыша;

следует включить идентификационные признаки, например, номер дома, табличку с адресом или любые ориентиры.

Кроме визуальных материалов, заявители могут подать и дополнительные документы: акты ГСЧС, справки полиции или показания очевидцев.

После сбора информации комиссия составит акт дистанционного обследования, который будет внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Это является условием для получения жилищного сертификата — документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.

В Кабмине уточнили, что на первом этапе такая процедура будет работать только для общин, где продолжаются боевые действия. Если система покажет эффективность, ее планируют расширить и на другие территории, включая временно оккупированные.

Параллельно Минвосстановление готовит отдельную программу поддержки для переселенцев из временно оккупированных регионов. Планируется введение компенсаций, которые можно будет направить на покупку жилья в безопасных областях.

Первыми участниками этой программы должны стать военнослужащие. Им хотят предоставить жилищные ваучеры, которые позволят либо купить новую недвижимость, либо частично покрыть расходы по ипотечному кредиту.

Фото: Олег Григоров

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