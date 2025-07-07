Как оформить квоту 2 при поступлении и кто может ее получить в 2025 году

Квоты открывают двери для поступления в университеты на особых условиях. Факты ICTV узнавали, что означает квота 2 при поступлении и как ее оформить.

Квота 2 при поступлении 2025 — это специально отведенная доля государственных мест в высших учебных заведениях, предназначенная для кандидатов из определенных социальных групп. Установление этой квоты имеет целью обеспечить всем гражданам Украины одинаковый доступ к образованию, независимо от условий, сложившихся из-за военных действий.

Квота 2 при поступлении: кто имеет право

Квоты позволяют абитуриентам с положительными результатами экзаменов претендовать на бюджетное место. Они предоставляют преимущество определенным категориям граждан, которым разрешено поступать в вузы на основании собеседований.

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Кто имеет льготы по квоте 2 при поступлении:

поступающие, получившие полное общее среднее образование (ПЗСО) или имеющие квалификацию по пятому уровню Нацреестра (НРК5), и при этом имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированных территориях;

или в населенных пунктах, которые подпадают под зону активных боевых действий;

также эта квота касается тех, кто проживает на территориях, где боевые действия завершились после 1 января года поступления;

или кто был вынужден уехать с таких территорий в том же году. Квота может использоваться как для открытых конкурсов, так и для фиксированных предложений.

Объем мест по квоте 2

Квота-2 прописывается в Правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества бюджетных мест, но не менее одного места.

В перемещенных вузах, а также в заведениях, работающих в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, ее объем увеличивается до 40%. Эти данные публикуют одновременно с объявлением общего госзаказа, а расчет проводят отдельно для открытых и фиксированных конкурсов, с округлением до целых чисел.

На специальности, где поступают на основе ПЗСО или квалификации НРК5, не более половины госзаказа может быть отдано под конкурсные предложения.

А в гуманитарной отрасли (сфера культуры, искусства и т.п.), где нужно сдавать творческий конкурс, объемы квоты-1 и квоты-2 определяются в пределах конкретной специальности.

Лица, которые не прошли по конкурсу на бюджет по квоте 2, могут принять участие в конкурсе на общих условиях в соответствии с результатами полученных баллов.

Как оформить квоту 2

Для того чтобы оформить квоту 2, нужно создать собственный электронный кабинет поступающего и указать льготную категорию. Кроме того, нужно внести номер документа, что подтверждает льготы поступающего. Для этого в свой кабинет загружаются его скан-копии. Абитуриент должен зарегистрироваться на сайте учебного заведения, чтобы пройти собеседование.

Кандидаты, желающие воспользоваться квотой 2, должны подать в приемную комиссию необходимый пакет документов, включающий:

бумаги, подтверждающие проживание на оккупированных территориях, или факт перемещения;

другие документы, которые могут потребоваться для поступления на выбранную специальность.

Больше информации о поступлении по квоте 2 можно найти на веб-сайтах приемных комиссий университетов.

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