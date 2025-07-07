Как оформить квоту 2 при поступлении и кто может ее получить в 2025 году
Квоты открывают двери для поступления в университеты на особых условиях. Факты ICTV узнавали, что означает квота 2 при поступлении и как ее оформить.
Квота 2 при поступлении 2025 — это специально отведенная доля государственных мест в высших учебных заведениях, предназначенная для кандидатов из определенных социальных групп. Установление этой квоты имеет целью обеспечить всем гражданам Украины одинаковый доступ к образованию, независимо от условий, сложившихся из-за военных действий.
Квота 2 при поступлении: кто имеет право
Квоты позволяют абитуриентам с положительными результатами экзаменов претендовать на бюджетное место. Они предоставляют преимущество определенным категориям граждан, которым разрешено поступать в вузы на основании собеседований.
Кто имеет льготы по квоте 2 при поступлении:
- поступающие, получившие полное общее среднее образование (ПЗСО) или имеющие квалификацию по пятому уровню Нацреестра (НРК5), и при этом имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированных территориях;
- или в населенных пунктах, которые подпадают под зону активных боевых действий;
- также эта квота касается тех, кто проживает на территориях, где боевые действия завершились после 1 января года поступления;
- или кто был вынужден уехать с таких территорий в том же году. Квота может использоваться как для открытых конкурсов, так и для фиксированных предложений.
Объем мест по квоте 2
Квота-2 прописывается в Правилах приема в вузы и составляет 10% от общего количества бюджетных мест, но не менее одного места.
В перемещенных вузах, а также в заведениях, работающих в Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, ее объем увеличивается до 40%. Эти данные публикуют одновременно с объявлением общего госзаказа, а расчет проводят отдельно для открытых и фиксированных конкурсов, с округлением до целых чисел.
На специальности, где поступают на основе ПЗСО или квалификации НРК5, не более половины госзаказа может быть отдано под конкурсные предложения.
А в гуманитарной отрасли (сфера культуры, искусства и т.п.), где нужно сдавать творческий конкурс, объемы квоты-1 и квоты-2 определяются в пределах конкретной специальности.
Лица, которые не прошли по конкурсу на бюджет по квоте 2, могут принять участие в конкурсе на общих условиях в соответствии с результатами полученных баллов.
Как оформить квоту 2
Для того чтобы оформить квоту 2, нужно создать собственный электронный кабинет поступающего и указать льготную категорию. Кроме того, нужно внести номер документа, что подтверждает льготы поступающего. Для этого в свой кабинет загружаются его скан-копии. Абитуриент должен зарегистрироваться на сайте учебного заведения, чтобы пройти собеседование.
Кандидаты, желающие воспользоваться квотой 2, должны подать в приемную комиссию необходимый пакет документов, включающий:
- бумаги, подтверждающие проживание на оккупированных территориях, или факт перемещения;
- другие документы, которые могут потребоваться для поступления на выбранную специальность.
Больше информации о поступлении по квоте 2 можно найти на веб-сайтах приемных комиссий университетов.