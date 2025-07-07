Какова доля китайской электронки в Шахедах – ответ ГУР

Доля китайской электроники в ударных беспилотниках типа Shahed уже достигает 65%. Об этом в ответ на запрос проекта Радіо Свобода Донбас.Реалії сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что изменилось в российских БпЛА

По данным разведки, в обнаруженных в мае этого года беспилотниках доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60-65%. Таким образом, Китай впервые вытеснил в этом США на второе место. На третьем оказалась Швейцария.

Так, в российских БпЛА заменили помехозащищенные антенны спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам РЭБ. Увеличилось количество антенных элементов – вместо 4 и 8 их стало 12 и 16.

Сейчас смотрят

– Одна из новинок – использование в составе БпЛА 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны, – пояснил представитель ГУР журналистам.

Он добавил, что расширилась также номенклатура боевых частей. Так, есть случаи, когда БпЛА Герань-2 применяли с системой сброса кассетных элементов замедленного действия.

РФ увеличила вес боевой части Шахедов до 90 кг. Разведчики зафиксировали меры по повышению класса влагозащищенности ударных БпЛА для их эффективного применения в сложных погодных условиях.

Отмечается, что агрессоры уже испытывали третью версию беспилотников (так называемые Герань-3), которую доукомплектовали реактивным двигателем.

Напомним, 4 июля СБУ обнародовала фото китайских компонентов в российских дронах, которые атаковали Украину.

Источник: Радіо Свобода

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.