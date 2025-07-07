Европа и США готовят новые шаги для давления на Путина — глава МИД Германии

Европа вместе с Соединенными Штатами работает над новыми мерами для усиления давления на президента России Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает Ceske Noviny.

Европа с США планируют новые санкции против России для усиления давления на Путина

— Мы ведем диалог с США о том, как еще сильнее надавить на Путина, — отметил Вадефуль, подчеркнув, что будущее Украины — в ЕС и НАТО.

Он также заверил, что Европа не согласится на агрессию России.

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— Мы договорились никогда не мириться с российской агрессией. Путин каждую ночь атакует украинские города дронами и ракетами. Это свидетельствует о том, что он не заинтересован в мире, — сказал министр.

Вадефуль подчеркнул, что российская война направлена не только против Украины, но и против всего европейского мирного и безопасностного порядка.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что имел хороший разговор с Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине.

На вопрос, согласятся ли США поставить Украине больше ракет Patriot, как просил Зеленский, Трамп ответил, что ракеты Patriot нужны украинцам для обороны, ведь страна испытывает достаточно сильных ударов.

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