События ночи 8 июля: взрывы в Николаеве и Херсоне, заявление Пентагона о помощи Украине

В ночь на 8 июля враг запустил по Украине четыре ракеты С-300/400 и 54 дрона различных типов — ПВО удалось сбить 34 вражеских БпЛА. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 188 боевых столкновений. Самыми тяжелыми направлениями остаются Покровское, Новопавловское, Лиманское, Южно-Слобожанское. Потери россиян за сутки составили 1070 человек.

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В Киеве застрелили мужчину

Утром 8 июля в Деснянском районе Киева неизвестный застрелил мужчину.

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По информации правоохранителей, к припаркованной на улице машине, в салоне которой находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия. Сразу после выстрела он скрылся. Мужчина в автомобиле скончался на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, устанавливающие личность преступника.

Взрыв в пригороде Николаева

Ночью враг атаковал дронами типа Shahed-131/136 Веснянскую общину в Николаевской области. В результате в поселке Надбужское ранен мужчина.

После удара Шахедов загорелись два дачных дома и сухая трава. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары.

Кроме того, 8 июля в 03:32 один вражеский FPV-дрон ударил по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Взрывы в Херсоне 8 июля

Взрывы в Херсоне прогремели на рассвете. Сначала россияне сбросами с дрона атаковали двух мужчин, оба получили ранения — один из них в больнице.

Около 5 утра вражеский сброс атаковал женщину 1960 года рождения. У нее множественные ранения, она в тяжелом состоянии в больнице.

Также в результате вражеских обстрелов Корабельного района Херсона повреждена контактная сеть. Движение 4 троллейбуса временно остановлено.

Вражеские атаки в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью продолжались атаки на Никопольский район. Россияне обстреливали артиллерией и FPV-дронами.

Под вражеским ударом оказались Никопольская, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Ранен 37-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также вражескими обстрелами поврежден автомобиль.

Атака дрона на Краматорск

Ночью вражеский FPV-дрон атаковал окрестности Краматорска Донецкой области.

Ориентировочно в 02:00 8 июля российский FPV-дрон нанес удар по станции технического обслуживания автомобилей в окрестностях Краматорска. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в горсовете.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 231-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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