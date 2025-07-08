Самый молодой защитник Мариуполя Назар Гринцевич получил звание Героя Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Мариуполя азовцу Назарию Гринцевичу под псевдонимом Гренка.

Об этом говорится в указе президента.

Назар Гринцевич — Герой Украины посмертно

Согласно указу, младшему лейтенанту Гринцевичу Назарию Андреевичу посмертно присваивается звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда.

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Назарий “Гренка” получил звание за личное мужество и героизм при защите Украины и за самоотверженное служение украинскому народу.

Что известно о Назаре Гринцевиче

Назар Гринцевич был одним из самых молодых защитников в Мариуполе — в течение трех месяцев он со своими побратимами держал оборону на Азовстали. Оттуда попал в плен, где пробыл более 4 месяцев.

21 сентября 2022 года Назара Гринцевича, а также еще 215 украинских военнопленных освободили в рамках большого обмена.

Однако Гринка решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12.

Погиб Назарий Гринцевич 6 мая 2024 года на боевом задании в Серебрянском лесничестве Луганской области. 10 марта парню исполнился всего 21 год. Последней волей Гринки был мурал на стене его школы.

Назар Гринцевич родился в 2003 году в Виннице, учился в 32 лицее. Он был футбольным фанатом. Сразу после совершеннолетия присоединился к рядам Азова и свое 19-летие встретил уже на Азовстали.

Фото: Ирина Борзова

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