Самый молодой защитник Мариуполя Назар Гринцевич получил звание Героя Украины посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Мариуполя азовцу Назарию Гринцевичу под псевдонимом Гренка.
Об этом говорится в указе президента.
Назар Гринцевич — Герой Украины посмертно
Согласно указу, младшему лейтенанту Гринцевичу Назарию Андреевичу посмертно присваивается звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда.
Назарий “Гренка” получил звание за личное мужество и героизм при защите Украины и за самоотверженное служение украинскому народу.
Что известно о Назаре Гринцевиче
Назар Гринцевич был одним из самых молодых защитников в Мариуполе — в течение трех месяцев он со своими побратимами держал оборону на Азовстали. Оттуда попал в плен, где пробыл более 4 месяцев.
21 сентября 2022 года Назара Гринцевича, а также еще 215 украинских военнопленных освободили в рамках большого обмена.
Однако Гринка решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12.
Погиб Назарий Гринцевич 6 мая 2024 года на боевом задании в Серебрянском лесничестве Луганской области. 10 марта парню исполнился всего 21 год. Последней волей Гринки был мурал на стене его школы.
Назар Гринцевич родился в 2003 году в Виннице, учился в 32 лицее. Он был футбольным фанатом. Сразу после совершеннолетия присоединился к рядам Азова и свое 19-летие встретил уже на Азовстали.
Фото: Ирина Борзова