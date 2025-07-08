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Самый молодой защитник Мариуполя Назар Гринцевич получил звание Героя Украины посмертно

Назар Гринцевич

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Мариуполя азовцу Назарию Гринцевичу под псевдонимом Гренка.

Об этом говорится в указе президента.

Назар Гринцевич — Герой Украины посмертно

Согласно указу, младшему лейтенанту Гринцевичу Назарию Андреевичу посмертно присваивается звание Герой Украины с удостоением ордена Золотая Звезда.

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Что известно о Назаре Гринцевиче

Назар Гринцевич был одним из самых молодых защитников в Мариуполе — в течение трех месяцев он со своими побратимами держал оборону на Азовстали. Оттуда попал в плен, где пробыл более 4 месяцев.

21 сентября 2022 года Назара Гринцевича, а также еще 215 украинских военнопленных освободили в рамках большого обмена.

Однако Гринка решил вернуться в армию и стал командиром взвода оптических наблюдателей в подразделении Контакт 12.

Погиб Назарий Гринцевич 6 мая 2024 года на боевом задании в Серебрянском лесничестве Луганской области. 10 марта парню исполнился всего 21 год. Последней волей Гринки был мурал на стене его школы.

Назар Гринцевич родился в 2003 году в Виннице, учился в 32 лицее. Он был футбольным фанатом. Сразу после совершеннолетия присоединился к рядам Азова и свое 19-летие встретил уже на Азовстали.

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Фото: Ирина Борзова

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