Что делать, если не успел подать заявление на поступление в вуз в 2025 году

С 1 июля 2025 года по 20 октября 2025 года абитуриенты могут зарегистрировать личные электронные кабинеты.

Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений (учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений учреждений высшего образования) и заканчивается 1 августа 2025 года в 18.00.

Что делать, если не успел подать заявление на поступление, можно ли будет в таком случае поступать в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

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Что делать если не успел подать заявление на поступление 2025

Заявление и документы на поступление в высшие учебные заведения принимаются через электронный кабинет абитуриента.

С началом вступительной кампании абитуриенту необходимо создать личный электронный кабинет и с его помощью загрузить копии необходимых документов.

Напоминаем, что в этом году абитуриенты могут подать не более пяти заявлений на бюджет и до десяти заявлений на контракт.

Заявления подают только в электронной форме (кроме лиц, указанных в п.п. 3 раздела VI Условий приема на обучение в учреждения высшего образования). Именно через личный кабинет абитуриент может подать заявления в вузы на желаемые конкурсные предложения.

В 2025 году вступительная кампания для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) началась 1 июля. Регистрация заявлений абитуриентов будет завершена 1 августа в 18.00. После этого происходит зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения.

После этого срока поступить на бюджет будет невозможно. Если высшие учебные заведения будут проводить дополнительные наборы, то только на контракт.

Абитуриенты, которые не успели подать заявления на поступление в вуз в 2025 году, могут обратиться в учебное заведение и выяснить, проводится ли там дополнительный набор.

Если заведение проводит дополнительный набор, то абитуриент сможет подать заявление на поступление через электронный кабинет абитуриента. Но только на контрактной основе.

В целом учебные заведения могут проводить дополнительный набор на контрактную форму обучения до 31 октября.

Напоминаем, что формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права обучаться на бюджетной форме осуществляется не позднее 06 августа.

Абитуриенты, получившие рекомендации, должны выполнить требования для зачисления на бюджетные места до 18:00 09 августа 2025 года.

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