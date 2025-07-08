В команде Трампа обсудят поставки оружия Украине

Члены команды национальной безопасности президента США Дональда Трампа планируют обсудить детали поставки оружия в Украину, включая ракеты к системам ПВО Patriot, во вторник, 8 июля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Поставки оружия Украине от США

В издании обратили внимание, что недавно Трамп заявил о том, что США в дальнейшем будут поставлять оборонительное оружие в Украину.

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— Мы собираемся прислать больше оружия. Они должны быть способны защитить себя, — сказал Трамп.

По мнению президента США, Украине нужно прислать в первую очередь оборонительное оружие, ведь она страдает от очень сильных ударов.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, в администрации США уже велись дискуссии о том, как доставить дополнительные ракеты Patriot в Украину после недавнего телефонного разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским.

Как отметили в издании, во время разговора Зеленский попросил разъяснений относительно приостановления поставок вооружений, но Трамп преуменьшил значение этого утверждения.

Президент США отметил, что все еще открыт для помощи Украине в самозащите, сообщил собеседник.

По словам другого источника, знакомого с переговорами, в конце прошлой недели Трамп обсудил поставки Украине ракетных комплексов Patriot, в частности перспективу софинансирования или передачи собственных систем со стороны европейских стран.

Ожидается, что переговоры по оружию продолжатся со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом во время конференции в Риме, которая состоится на этой неделе.

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