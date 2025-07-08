Европарламент поддержал новую систему въезда в ЕС: что изменится для украинцев

Постепенное развертывание новой системы въезда-выезда в ЕС, введение которой обсуждалось и готовилось уже длительное время, поддержал Европарламент. Изменения коснутся и украинцев.

Новая система въезда в ЕС: Европарламент дал зеленый свет

8 июля 572 депутата Европарламента проголосовали “за” поддержку постепенного внедрения Entry/Exit System (EES). Это новая цифровая пограничная система для пересечения внешних границ Евросоюза гражданами стран, не входящих в ЕС. Новую систему будут внедрять в течение 180 дней, сообщили в пресс-службе Европарламента.

Осенью 2025 года должно начаться постепенное применение системы.

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Когда система запустится, то в ней при пересечении границы будут регистрироваться основные данные о путешественниках-гражданах третьих стран, которые пользуются краткосрочными визами или въезжают по безвизовому режиму. Там будут фиксироваться имя, тип документа, место пересечения границы, биометрические данные.

В течение 180 дней запланировали постепенное развертывание системы, чтобы избежать проблем во время нововведений. В стартовый период применения есть возможность останавливать систему, если будут технические неисправности или слишком большие очереди. Страны-члены способны сами решать, начинать ли внедрение постепенно, или сразу регистрировать все пересечения границы.

Исходя из согласованного плана, к 30-му дню развертывания системы в ней должны регистрировать 10% пересечений границы, к 90-му дню – 35%, а к 170-му дню – все.

После Европарламента новые правила еще должен официально одобрить Совет ЕС, затем закон опубликуют в Официальном журнале ЕС, после чего на третий день он вступит в силу.

Новые правила въезда в ЕС: что изменится для украинцев

Система EES будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Это касается всех неграждан ЕС, включая украинцев, независимо от наличия визы или безвиза, пишет Урядовий портал.

Теперь вместо штампов в паспорте – сканирование лица и отпечатков пальцев.

Отмечается, что во время первого въезда у иностранца возьмут биометрические данные: отпечатки пальцев и фото лица.

Время прохождения границы может увеличиться – примерно на 40 секунд, пока будут собирать данные лица.

Биометрические данные будут храниться 3 года, повторно их сдавать не нужно.

— Если откажетесь от биометрии, вам откажут во въезде, — отмечают на Урядовом портале.

Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Зачем ЕС вводит EES

Прежде всего, это делается для упрощения пересечения границ, а также усиления безопасности с помощью биометрических документов. К тому же система будет механизмом предотвращения использования поддельных паспортов и противодействием нелегальной миграции.

Напомним, что новые правила пересечения границы ЕС должны были ввести еще в ноябре 2024 года, однако тогда все стало на паузу. Следующие несколько месяцев соответствующий документ по запуску системы дорабатывали.

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