Китай наращивает флот и ядерный арсенал — Рютте призвал НАТО готовиться к угрозам
Китай быстро укрепляет свою военную мощь и уже опередил страны НАТО по количеству боевых кораблей. К 2030 году Пекин может получить еще 100 таких судов, а также имеет уже около 1000 ядерных боезарядов.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
— Это все — не для парадов в Пекине, — отметил Рютте.
Он отметил, что главная цель Китая — установление контроля над Тайванем.
Рютте заявил, что Китай и Россия могут координировать атаки
По словам главы Альянса, в случае попытки нападения на Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин может сначала попросить Владимира Путина атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание.
— Это свидетельствует о том, что Трансатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы все больше взаимосвязаны, — подчеркнул Рютте.
Он также обратил внимание на усиление угроз со стороны союзников России — Ирана, который поставляет дроны, и Северной Кореи, которая передает оружие.
Генсек НАТО призвал страны-члены увеличить оборонные расходы и заявил, что сейчас критический момент.
Напомним, Китай может втянуть Россию в войну против стран НАТО, чтобы отвлечь Альянс от событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рютте заявил, что в случае, если Пекин примет решение атаковать Тайвань, он с большой вероятностью привлечет Россию для открытия нового фронта в Европе.
Генсек считает, что Пекин может воспользоваться Россией как рычагом отвлечения США в Европе для реализации собственных агрессивных планов в отношении Тайваня.