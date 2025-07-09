Китай наращивает флот и ядерный арсенал — Рютте призвал НАТО готовиться к угрозам

Китай быстро укрепляет свою военную мощь и уже опередил страны НАТО по количеству боевых кораблей. К 2030 году Пекин может получить еще 100 таких судов, а также имеет уже около 1000 ядерных боезарядов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

— Это все — не для парадов в Пекине, — отметил Рютте.

Он отметил, что главная цель Китая — установление контроля над Тайванем.

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Рютте заявил, что Китай и Россия могут координировать атаки

По словам главы Альянса, в случае попытки нападения на Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин может сначала попросить Владимира Путина атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание.

— Это свидетельствует о том, что Трансатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы все больше взаимосвязаны, — подчеркнул Рютте.

Он также обратил внимание на усиление угроз со стороны союзников России — Ирана, который поставляет дроны, и Северной Кореи, которая передает оружие.

Генсек НАТО призвал страны-члены увеличить оборонные расходы и заявил, что сейчас критический момент.

Напомним, Китай может втянуть Россию в войну против стран НАТО, чтобы отвлечь Альянс от событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рютте заявил, что в случае, если Пекин примет решение атаковать Тайвань, он с большой вероятностью привлечет Россию для открытия нового фронта в Европе.

Генсек считает, что Пекин может воспользоваться Россией как рычагом отвлечения США в Европе для реализации собственных агрессивных планов в отношении Тайваня.

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